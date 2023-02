Il fait très froid dans les régions frappées par le tremblement de terre. Voici pourquoi c’est si dangereux

Les sauveteurs creusant désespérément dans les décombres depuis les tremblements de terre de lundi dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie faisaient déjà une course contre la montre pour retrouver des survivants piégés. Mais la gravité et l’urgence ont été exacerbées alors que les températures glaciales, la pluie, la neige et le refroidissement éolien ont couvert certaines des zones les plus touchées.