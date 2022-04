Il fait soleil, il fait chaud… pourquoi s’embêter à partir à l’étranger ?

J’avais vu des photos des files d’attente à Heathrow et entendu des rapports selon lesquels British Airways annulait des vols bon gré mal gré, mais j’avais des billets pour le match de Chelsea à Madrid mardi, alors j’ai décidé de sourire et de le supporter.

Craignant qu’Heathrow ne soit plus chaotique qu’un centre de réfugiés ukrainien à la frontière polonaise, j’ai réglé mon réveil sur crikey o’clock, même si je savais que j’aurais la gueule de bois après mon anniversaire. Ce qui s’est avéré être le cas.

Files d’attente à l’aéroport de Londres Heathrow plus tôt cette semaine Crédit : Reuters

Les visiteurs affluent vers la plage de Brighton le Vendredi Saint Crédit : Alamy

Donc, avec un terrible mal de tête et un énorme sentiment de dégoût de soi, je suis arrivé trois heures avant le départ prévu de mon vol, pour constater que le terminal n’était rempli que de tumbleweed.

J’ai été dans des bibliothèques plus fréquentées.

J’ai donc eu le temps de commander un sandwich au bacon qui, je l’espérais, épongerait certains des maux de mon estomac. Ce n’était pas le cas.

Ce qui signifiait qu’une fois que j’avais terminé la marche de huit milles jusqu’à la porte, je transpirais de la bière.

Le personnel de cabine a dit que je devais porter un masque.

Je ne sais pas si c’est à cause de Covid ou parce que mon haleine sentait la brasserie.

Mais peu importe, nous avons atterri à Madrid et après une autre marche de huit milles, j’ai atteint le fond de la file d’attente pour les passeports. C’était long. Vraiment long.

Et se déplaçant si lentement que la dérive tectonique m’éloignait progressivement de l’avant.

Mais après 90 minutes à maudire le Brexit, j’étais passé et dans une autre file d’attente pour le contrôle Covid.

Et puis un autre pour le train jusqu’au terminal principal.

Et puis un autre pour un taxi, qui a ensuite passé 90 minutes assis dans un embouteillage.

Après un déjeuner précipité sous la pluie, souhaitant avoir pensé à apporter une sorte de veste, j’ai rejoint une file d’attente pour le match de football et après 90 minutes, j’ai trouvé mon siège, qui était exactement à la même altitude que l’International Space. Station.

J’ai ensuite passé deux heures, sous la pluie, à regarder des hommes insectes courir jouer à ce qui aurait pu être du football, période pendant laquelle un autre supporter de Chelsea a célébré un but en me donnant un coup de tête.

Cela signifiait que j’étais tellement louche que pendant le reste du match, j’ai regardé deux lots d’hommes insectes courir. Jusqu’à ce que finalement, Chelsea gagne. Ce qui signifiait que nous avions perdu.

On nous a alors dit de rester à nos places jusqu’à ce que les supporters espagnols quittent le stade, rentrent chez eux, partent travailler, aient des enfants, prennent leur retraite et meurent.

Et puis, bien après minuit, n’ayant eu environ aucune minute de sommeil la nuit précédente, nous avons été conduits dans 450 000 volées d’escaliers jusqu’au niveau de la mer où nous avons été parqués comme des moutons par certains des policiers anti-émeute les plus effrayants sur le vert de Dieu. la terre.

Eh bien, ils auraient été redoutables, sauf le fait qu’ils étaient tous sur des chevaux de seulement 3 pieds de haut. C’est étrange.

Vous pouvez habiller un homme avec une armure complète et vous pouvez lui donner un casque, un pistolet et une boîte de masse, mais si vous le mettez sur un poney, il devient aussi terrifiant qu’un épagneul.

POLICE ANTI-ÉMEUTES

Après s’être moqués d’eux pendant quelques heures, nous avons trouvé un taxi puis vers trois heures du matin, toujours souffrants de la veille, nous sommes rentrés à l’hôtel.

Trois heures plus tard, j’étais de nouveau debout pour pouvoir faire la queue dans un taxi pour me rendre à l’aéroport, puis faire la queue pour montrer mon passeport à quelqu’un.

Et puis nous sommes rentrés chez nous à une altitude légèrement inférieure à celle de mon siège, afin que je puisse me tenir dans une autre file d’attente au contrôle des passeports à Heathrow.

Je suis chez moi maintenant, et le soleil brille et il fait chaud et je me demande sérieusement si je retournerai un jour à l’étranger.

C’est sympa là-bas.

Mais ces jours-ci, cela ne vaut tout simplement pas la peine.

Pourquoi ils sont des étoiles chanceuses d’être manipulés par Liz

LIZ HURLEY a posé cette semaine en bikini tout en portant quelques étoiles de mer et immédiatement tout le monde dans le monde de plus en plus fou des médias sociaux est devenu fou, disant que si vous ramassez une étoile de mer, elle mourra dans une agonie hurlante.

Cela a ensuite été repris par les journaux, qui ont essentiellement dit que Liz est une star f *** er.

Liz Hurley a posé en bikini tout en portant deux étoiles de mer Crédit : @elizabethhurleybeach

Barack Obama a été photographié en train de câliner un koala Crédit : Getty

Il y a cependant un petit problème avec l’histoire. Ce n’est pas vrai.

Les étoiles de mer ne meurent pas si vous les ramassez.

Il y a même une ferme de caresses de poissons dans le monde éveillé de la Californie du Nord où les enfants en visite, après avoir visité les toilettes non sexospécifiques, sont invités à le faire.

Donc, si vous voulez vous en prendre à une célébrité qui a été photographiée en train de manipuler un animal quelconque, pourquoi ne pas essayer Barack Obama ?

Il a été photographié en train de câliner un koala.

Et si vous faites cela, il attrapera immédiatement la chlamydia.

Sanna une pin-up finlandaise

La FINLANDE a annoncé qu’elle souhaitait rejoindre l’OTAN et, par conséquent, Poutine a déplacé une partie importante de son armée vers la frontière de 800 milles.

Naturellement, cela a poussé le Premier ministre finlandais, Sanna Marin, à prononcer des mots forts, mais je crains de ne pas avoir la moindre idée de ce qu’ils étaient, pour plusieurs raisons.

Premier ministre finlandais Sanna Marin

Premièrement, chaque fois qu’elle parle, je perds la capacité de me concentrer pour une raison quelconque, et deuxièmement, le finnois est la langue la plus impossible de toutes.

Ils ont même un mot pour désigner quelqu’un qui traîne chez eux, boit, sans intention de sortir.

Un nouveau jeu de société

On a appris cette semaine que si un migrant arrive sur une plage du Kent dans un petit canot pneumatique, on ne lui attribuera plus de maison à Oldham.

Au lieu de cela, il sera emmené directement à l’aéroport le plus proche et transporté par avion au Rwanda.

Selon de nouveaux plans, si un migrant arrive sur une plage britannique, il sera transporté par avion au Rwanda Crédit : PA

Ce qui signifie que la crise des migrants est devenue comme un jeu géant de serpents et d’échelles.

Vous vous réveillez un matin en Afrique et décidez que vous aimeriez vivre dans un pays où les soins de santé sont gratuits.

Alors vous lancez les dés et c’est parti. De l’autre côté de la Méditerranée. Passé les gardes-frontières italiens.

Tout au long du continent jusqu’à Calais, puis sur un petit gonflable jusqu’à la plage du Kent, où vous atterrissez sur un serpent et glissez jusqu’à votre point de départ.

Ce n’est pourtant pas la fin du monde.

Je suis allé au Rwanda et c’est extrêmement joli.

Certes, je préfère vivre là-bas que dans le sous-sol humide d’une maison mitoyenne du Lancashire, là où se retrouvent la plupart des migrants.

Assez sobre pour conduire

NOUS avons tous eu droit cette semaine à des photos du jeune Beckham quittant son mariage dans une Jaguar classique et de son père rentrant chez lui au volant d’une Maserati cool.

Et tout ce que j’ai pensé, c’est : « Cela n’aurait pas pu être une fête amusante si tout le monde était assez sobre après pour conduire. »

Brooklyn Beckham a quitté son mariage dans une Jaguar classique Crédit : Amir Razavi

C’est un spectacle moche

Un acteur GAUCHE en quelque sorte a participé à l’interminable The One Show cette semaine et a fait une faible blague comparant Boris Johnson à Richard Nixon, l’ancien président américain en disgrâce et maintenant décédé.

En conséquence de cela. . . rien ne s’est passé.

L’acteur de Downton Abbey, Dan Stevens, dans The One Show Crédit : BBC

Alors que lorsque je suis allé à The One Show et que j’ai fait une faible blague sur l’exécution des grévistes, l’enfer s’est déchaîné.

J’étais à la une.

Les gens ont exigé des excuses et on ne m’a jamais demandé de revenir.

L’empire d’Elon

Alors maintenant, Elon Musk veut acheter Twitter, ce qui signifie qu’un seul homme aura le contrôle total des voitures que nous utilisons pour nous déplacer sur terre, de ce que nous faisons dans l’espace et de ce que nous nous disons en ligne.

Il dit qu’il protégera notre liberté d’expression.

Elon Musk veut racheter Twitter Crédit : AFP

Ce qui, dans son cas, signifie protéger son droit d’appeler l’homme qui a sauvé tous ces enfants dans une grotte thaïlandaise « un pédo ».