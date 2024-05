Il fait si chaud au Mexique que des singes tombent des arbres et meurent

Depuis les années 2000, la production de cacao a diminué, en raison de maladies des plantes et de la baisse des prix locaux, ce qui a poussé de nombreuses personnes à transformer leurs plantations de cacao en pâturages. Valenzuela explique que cela signifie qu’en général, entre une plantation de cacao et une autre, il y a désormais des pâturages, des champs agricoles ou des établissements humains. Avec la fragmentation de l’habitat des singes, la régulation de la température n’est pas homogène. Plus un fragment de forêt est petit, plus il reçoit de chaleur de son environnement. Le changement d’affectation des terres aggrave les effets du réchauffement climatique.

Un singe hurleur dans une cage dans un hôpital vétérinaire, où il se rétablit après avoir été amené par des résidents de Comalcalco, Tabasco. Photographie : Yuri Cortez/Getty Images

Un gâchis de bonnes intentions

Gilberto Pozo décrit les premières réponses à l’urgence comme « un océan de personnes aidant » : un désordre, mais sans mauvaises intentions. « Il y avait plus de 150 bénévoles. Sans le soutien de la population, ce serait difficile », dit-il.

Mais certaines personnes ont emmené les singes dans des cliniques sans les enregistrer au préalable ni en avertir les autorités, c’est pourquoi le Profepa se rend désormais dans les cliniques pour collecter des données. Pozo s’inquiète également du fait que les volontaires ou les primates contractent des maladies les uns des autres. « Ils les ont attrapés, les ont approchés sans masque ni gants, les ont serrés dans leurs bras, les ont embrassés, leur ont parlé. Cela représente un risque élevé de zoonose ou d’anthropozoonose.

À cela s’ajoute le risque que des singes vulnérables soient maltraités, explique Ana María Santillán, fondatrice du Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates, qui sauve les singes victimes de mascotisme et de trafic illégal. En tant que civils, les gens ne devraient pas déplacer un spécimen, car c’est illégal, dit-elle. « C’est une bénédiction que le Profepa s’implique », ajoute-t-elle. Malgré cela, son groupe a trouvé des singes juvéniles orphelins à vendre.

Pour gérer la situation, dit Santillán, les organisations civiles impliquées ont formé des brigades spécialisées, coordonnées par Cobius. L’un est dédié à la récupération des animaux morts ou mourants. Une autre, qui s’occupe des singes, est composée de vétérinaires formés à la manipulation des primates, certains du Profepa de Tabasco, d’autres de l’Université Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Une autre brigade consiste à effectuer des autopsies. Parmi les actions les plus importantes, explique Gilberto Pozo, il y a la création de deux unités médicales pour soigner les animaux dans le besoin.