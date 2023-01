“Il fait partie du problème”: Kevin McCarthy combat la rébellion républicaine pour le rôle de président

La candidature de Kevin McCarthy à la présidence du Congrès américain est menacée.

Les membres de son propre parti ont refusé de le soutenir.

Les républicains détiennent une petite majorité.

Le représentant américain Kevin McCarthy a eu du mal à repousser l’opposition conservatrice radicale et à obtenir suffisamment de voix pour lui donner la présidence lorsque la nouvelle Chambre des représentants se réunira avec une étroite majorité républicaine mardi.

Après une performance plus médiocre que prévu lors des élections de mi-mandat de novembre, les collègues républicains de McCarthy ont été entraînés dans une bagarre publique pour savoir qui devrait diriger leur parti une fois qu’il aura pris le contrôle de la Chambre.

Un groupe de conservateurs purs et durs s’oppose à la candidature de McCarthy, craignant qu’il ne soit moins profondément investi dans les guerres culturelles et les rivalités partisanes qui ont dominé la Chambre et plus encore depuis les années de Donald Trump à la Maison Blanche.

LIRE | Pas de “vague rouge”, un Sénat indécis et ceux qui envisagent 2024 : ce que vous devez savoir sur les élections de mi-mandat aux États-Unis

Ils ont critiqué le républicain californien pour ne pas avoir adopté une position plus agressive contre les démocrates, qui sous la présidence de Nancy Pelosi avaient le contrôle, sur les priorités telles que le financement gouvernemental, la défense et la sécurité des frontières.

Le représentant Bob Good est l’un des cinq législateurs républicains qui ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas McCarthy.

Bien dit Fox News le lundi:

Je ne voterai pas pour Kevin McCarthy demain. Il fait partie du problème. Il ne fait pas partie de la solution.

“Rien ne m’indique qu’il va changer son schéma depuis qu’il est à la tête, où il fait partie du cartel des marais.”

Avec une étroite majorité républicaine de 222 contre 213, McCarthy peut se permettre de perdre seulement quatre voix de son caucus pour remporter les 218 dont il a besoin, soit plus de la moitié des 435 membres de la chambre.

Aucun démocrate ne votera probablement pour lui. Mais certains membres du parti de McCarthy ont proposé de traverser l’allée pour obtenir le soutien d’un candidat républicain non identifié, si les partisans de la ligne dure refusent de céder à leur opposition.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait obtenu les votes alors qu’il traversait le Capitole des États-Unis lundi, McCarthy a déclaré aux journalistes: “Je pense que nous allons passer une bonne journée demain.”

McCarthy a ensuite tenu des réunions avec des opposants et des partisans. Une source proche de la situation a déclaré par la suite que les législateurs prêts à voter contre lui étaient toujours numérotés à deux chiffres.

Les républicains de la Chambre devraient se rencontrer face à face à huis clos mardi matin, quelques heures avant l’élection du président.

Bulletin Quotidien Bonjour, S.A. Rejoignez le million de lecteurs de News24 qui se sont inscrits pour recevoir les meilleures histoires incontournables du jour dans leur boîte de réception. Rejoignez-les et recevez des nouvelles premium, tous les jours de la semaine à 6 heures du matin. S’inscrire

Le président établira le programme législatif de la Chambre pendant une période de gouvernement divisé à Washington, les démocrates du président américain Joe Biden conservant la Maison Blanche et le Sénat.

La lutte pour le pouvoir pourrait saper les espoirs des républicains de la Chambre d’avancer rapidement dans les enquêtes sur l’administration et la famille de Biden.

McCarthy, le chef de la minorité à la Chambre, qui a été nommé à la présidence en novembre par 188 de ses collègues républicains, a fait quelques concessions au cours du week-end, mais elles ne sont pas allées assez loin pour certains.

Une lettre du Nouvel An de neuf législateurs républicains conservateurs insatisfaits, publiée sur Twitter, a déclaré “qu’il manque toujours des engagements spécifiques concernant pratiquement tous les éléments de nos demandes”.

La lettre disait également : “l’époque appelle à une rupture radicale avec le statu quo – et non à la continuation des échecs républicains passés et en cours”.