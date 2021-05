Il expliquera pourquoi il est parti, encore une fois, mais ça ressemble au déjà vu de la sortie de 2018

C’est ainsi que Zinedine Zidane sort de la gauche de la scène, de son plein gré et pour la deuxième fois en trois ans. Il faut remonter près d’un quart de siècle pour retrouver le dernier entraîneur du Real Madrid qui a dit « pas de mas » et sont volontairement sortis du Santiago Bernabeu, sans être expulsés ni chassés. C’était Fabio Capello en 1997, et le monde était alors très différent.

Les circonstances étaient également très différentes. Capello avait pris le relais l’été précédent, après avoir dominé en Europe et en Serie A avec Milan et au printemps, après une campagne de montagnes russes, a annoncé qu’il serait parti en mai. Il a quand même remporté le titre et, en tout cas, il savait qu’il avait retrouvé son ancien travail qui l’attendait à San Siro.

Il n’en va pas de même pour Zidane. Personne ne sait où le grand visage de pierre a prévu la prochaine étape – probablement même pas Zidane, au-delà de quelques semaines (ou plus) de détente. Mais alors, s’il y a quelqu’un – peut-être plus que n’importe qui d’autre dans le monde du football – qui n’a pas besoin de savoir, c’est lui. C’est ce qui arrive quand on est unique. Dans le football, certainement. Peut-être aussi dans le reste de l’univers du sport d’équipe.

Le quotidien espagnol Marca a décrit Zidane comme la figure la plus importante de l’histoire du Real Madrid, aux côtés d’Alfredo Di Stefano et de Florentino Perez, l’actuel président. Ce qui, étant donné la taille et la portée du club dont nous parlons, c’est un peu comme être appelé la figure la plus importante de l’histoire du marxisme aux côtés de Karl Marx, ou la figure la plus importante de l’histoire de McDonald’s aux côtés de Ray Kroc.

Trop? Peut-être, mais peut-être pas si l’on considère qu’en quatre saisons complètes et des parties de deux autres, il a remporté trois titres de Ligue des Champions et deux couronnes de Liga. Oui, c’est le Real Madrid, vous êtes un super club et vous êtes censé gagner, mais cela ne change rien au fait qu’il a largement surpassé de nombreux autres managers de Madrid. Depuis le départ de Vicente Del Bosque en 2003, Zidane a remporté 75% des Ligues des Champions du club et 40% de ses titres de champion. Le tout en seulement 1 685 jours de travail.

Tout cela pour dire que la place de Zidane dans l’histoire managériale est assurée et l’est depuis un certain temps. (Sa place dans l’histoire du football, bien sûr, a été assurée il y a de nombreuses années.) Il n’est pas là pour son ego, son ambition ou son argent. Il le fait parce qu’il aime ça, parce qu’il aime le club et parce qu’il pense pouvoir aider. Ce n’est pas un hasard si huit années complètes se sont écoulées entre le coup de tête qui a mis fin à sa carrière de joueur lors de la finale de la Coupe du monde 2006 et son premier passage en tant qu’entraîneur, à la tête de l’équipe B du Real Madrid en 2014. Il n’était pas pressé. ; il voulait apprendre avant de se lancer, voir s’il aimait ça et s’il était bon dans ce domaine.

Eh bien, nous l’avons découvert, et nous n’avons pas seulement découvert qu’il était un assez bon entraîneur du Real Madrid, mais aussi qu’il était discret, avec un style qui le distinguait de la plupart de ses pairs.

Zidane était un excellent manager pour le Real Madrid chaque fois qu’il avait besoin d’être secouru ou qu’il avait besoin d’une influence constante et discrète. Pourtant, il n’est pas homme à inaugurer une reconstruction imminente et nécessaire. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Du point de vue de son patron, Florentino Perez, Zidane est ce qu’on pourrait appeler un employé facile et un homme d’entreprise. Il est volontairement venu au milieu de la saison pour sauver des campagnes qui s’effondraient après deux des nominations triées sur le volet de Florentino – Rafa Benitez en janvier 2016 et Julen Lopetegui (après le passage intérimaire de Santiago Solari) en mars 2019 – royalement lutté.

Zidane n’a pas rendu public ses demandes sauvages de signatures et d’investissements et, pour être juste, il n’en a pas eu beaucoup. Les signatures les plus en vue au cours de son deuxième mandat en charge étaient Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic et Eder Militao, et seul le premier était un nom connu. Lors de son premier, autre que Thibaut Courtois, c’était un tas de retours de prêts et de jeunes. Comparez cela avec les grands noms que le club faisait venir pour certains de ses prédécesseurs, comme Jose Mourinho et Carlo Ancelotti.

Zidane n’a pas non plus embarrassé le club avec son comportement (comme un ancien manager qui me vient à l’esprit) ni semé la discorde interne dans le vestiaire (oui, le même gars). C’était le plus proche il est venu à perdre son sang-froid. En fait, il est probablement aussi en colère qu’il l’est, du moins en public, depuis qu’il a fait ça.

Alors pourquoi abandonne-t-il ?

Zidane donnera sans doute ses raisons. La dernière fois, il a dit qu’il était épuisé. Mais il a également dit – et c’est révélateur – que « le Real Madrid a besoin d’un changement, d’une autre façon de travailler, d’une autre idée, si nous voulons continuer à gagner. Je pense qu’il va être difficile de continuer à gagner. suis un gagnant, j’y vais. »

À bien des égards, cela s’applique ici aussi. Zidane a maintenu cette équipe à flot – remportant la Liga la saison dernière, atteignant la demi-finale de la Ligue des champions et concourant jusqu’à la dernière journée cette saison – en courant d’une manière ou d’une autre après une horrible période de blessures et un manque de signatures sur la liste A , en tous cas).

Il a réinventé de force son approche pour la rendre plus défensive, a expérimenté différents schémas et formations, et a tiré autant que possible de son noyau de vétéran : Courtois à l’arrière, Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric au milieu de terrain, Karim Benzema à l’avant . Ils n’ont pas joué au football qu’il voulait jouer ; ils ont joué le football dont ils avaient besoin pour jouer, le football que, bien sûr, peu d’équipes qui réussissent jouent de nos jours.

Zidane sait tout cela, et il sait probablement que cette équipe a besoin d’une refonte, à la fois en termes de philosophie et de personnel. Le pansement d’une seule signature de superstar – ils ont essayé ça avec Hazard… il s’est blessé et ça n’a pas fonctionné – ne fonctionnera pas, même si c’est, disons, Kylian Mbappe, pendant plus d’un an ou deux.

La question est de savoir s’il a l’impression d’être l’homme pour le faire. Rester signifie construire une nouvelle équipe à partir de zéro au cours des deux prochaines saisons et éliminer progressivement Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Benzema… des gars avec qui il est allé en guerre, des gars qui lui ont tout donné. C’est une demande énorme et c’est une demande difficile et épuisante – en particulier pour une équipe qui a un milliard de dollars de dettes et qui ne peut pas sortir du trou cette fois-ci. Particulièrement post-COVID, en particulier pour un homme qui n’a jamais fait face à un travail comme celui-ci ; dans le passé, il s’agissait d’entrer, de réparer quelques petites choses et de tirer le meilleur parti du talent qui était déjà là.

Vous ne pouvez pas lui reprocher de dire non. S’il y a bien une personne au Real Madrid qui a le droit de parler, c’est bien Zizou. De plus, si les choses tournent mal pour le prochain manager, vous savez qu’il sera juste à un coup de fil…