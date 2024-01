Il existe une raison étonnamment simple pour laquelle certains enfants apprennent à parler plus tôt : ScienceAlert

Les quatre premières années de la vie humaine sont cruciales pour le développement du langage, et pourtant la vitesse à laquelle les enfants apprennent à parler est très variable.

La plupart des enfants prononcent des mots simples à l’âge de 18 mois et progressent vers des expressions et des phrases autour de deux ou trois, mais d’autres discutent beaucoup plus tôt.

Depuis des années, la psychologue Elika Bergelson de l’Université Harvard se demande quelles différences individuelles conduisent à cet éventail de capacités.

Sa récente étude observationnelle sur le sujet a donné des résultats surprenants.

En inscrivant 1 001 enfants de moins de quatre ans, elle et une équipe internationale de psychologues ont été surpris de ne trouver aucun lien entre la quantité de vocalisation d’un enfant pendant la journée et son sexe, son statut socio-économique ou son niveau d’exposition à plusieurs langues.

Au lieu de cela, les expérimentateurs ont découvert que les enfants les plus bavards de l’étude mondiale étaient ceux qui avaient tendance à entendre davantage de conversations d’adultes, ainsi que l’âge et des facteurs cliniques tels que la prématurité ou la dyslexie.

“Le développement lent du langage a souvent été attribué au fait que les parents issus de milieux socio-économiques défavorisés apportaient moins d’apport à leurs enfants (vu du point de vue de la classe moyenne centrée sur l’Occident), ce qui a conduit à des appels à des interventions comportementales visant à l’augmenter.” écrire Bergelson et collègues.

“Les partisans de telles interventions pourraient souligner notre corrélation entre le discours des adultes et celui des enfants ; les critiques pourraient plutôt souligner notre conclusion selon laquelle le statut socio-économique n’était pas significatif dans nos analyses principales ni dans toutes les autres réanalyses que nous avons tentées.”

D’autres études sont nécessaires pour déterminer quelle interprétation est correcte.

Les résultats de l’étude ne peuvent pas révéler pourquoi le discours des enfants et celui des adultes sont si étroitement liés, mais il existe quelques explications possibles. Les enfants qui produisent plus de parole peuvent susciter davantage de paroles de la part des adultes, ou il se peut que des environnements plus bavards favorisent davantage la parole chez les enfants.

Ce dernier scénario suggère qu’amener les adultes à parler davantage avec leurs enfants pourrait s’avérer bénéfique.

Les recherches de Bergelson couvrent 12 pays et 43 langues et intègrent à la fois les zones régionales et urbaines.

L’audio de l’étude a été collecté via des enregistreurs portables, qui ont été placés sur des enfants de différents stades de développement et capacités âgés de deux mois à quatre ans.

En utilisant l’apprentissage automatique pour passer au crible plus de 40 000 heures d’enregistrements, Bergelson et ses collègues ont testé divers facteurs susceptibles d’influencer la fréquence et la rapidité avec laquelle un enfant babille ou prononce des syllabes, des mots ou des phrases.

En fin de compte, l’équipe n’a trouvé aucune association convaincante entre le nombre de vocalisations émises par un enfant dans la journée et son sexe ou son statut socio-économique (tel que déterminé par le niveau d’éducation de sa mère).

Au lieu de cela, les résultats révèlent que les enfants de moins de quatre ans produisent environ 66 vocalisations supplémentaires par heure avec chaque année de développement.

Il fallait s’y attendre, car l’âge est étroitement lié au développement cognitif, mais un autre facteur a également eu un effet étonnamment fort : les enfants qui entendaient davantage les adultes parler avaient tendance à parler davantage eux-mêmes.

En moyenne, pour 100 vocalisations d’adulte entendues par un enfant en une heure, cet enfant produisait 27 vocalisations supplémentaires.

Cet effet de « conversation d’adulte » augmentait de 16 vocalisations avec chaque année de développement de l’enfant.

Pour mettre en perspective l’importance de cet effet, les enfants de l’étude qui présentaient un développement du langage non normatif, comme la dyslexie, produisaient 20 vocalisations de moins par heure par rapport à leurs pairs. Chaque année, cet écart se creusait d’environ 8 vocalisations par heure.

L’étude actuelle n’a pris en compte que les sons émis pendant la journée, ce qui signifie qu’elle n’a pas examiné la sophistication du langage utilisé par les enfants.

En conséquence, des facteurs socioéconomiques ou liés au genre peuvent encore avoir un impact sur certains éléments du développement du langage qui sont négligés dans cette étude.

Les enfants élevés dans des foyers socio-économiques plus élevés, par exemple, pourraient avoir des parents qui leur lisent davantage, ce qui pourrait éventuellement améliorer leur vocabulaire ou leur grammaire.

Bergelson reconnaît que sa récente étude a adopté une approche « grossière » qui peut manquer certains détails plus fins.

“C’est l’estimation par l’algorithme de la quantité de parole que l’enfant entend ou produit”, dit-elle. dit Christy DeSmith du Gazette de Harvard.

“Mais je pense que c’est une approche complémentaire à ce qui autrement serait un travail très, très long et limitant les échantillons.”

L’étude a été publiée dans PNAS.