C’est en contraste frappant avec l’histoire de la conservation, qui a un bilan troublé de forcer les gens à quitter leurs terres. C’est donc avec un mélange d’espoir et d’inquiétude que de nombreux dirigeants autochtones voient ce dernier objectif mondial, connu sous le nom de 30×30, dirigé par la Grande-Bretagne, le Costa Rica et la France. Certains veulent un objectif plus élevé – plus de 50 pour cent , selon l’organisation de M. Díaz Mirabal – alors que d’autres craignent d’être à nouveau expulsés au nom de la conservation.

La nature est en meilleure santé sur plus du quart des terres du monde que les peuples autochtones gèrent ou possèdent, selon plusieurs études scientifiques . Les terres gérées par les autochtones au Brésil, au Canada et en Australie ont autant ou plus de biodiversité que les terres réservées à la conservation par les gouvernements fédéral et autres, les chercheurs ont trouvé .

Avec un million d’espèces menacées d’extinction, des dizaines de pays s’efforcent de protéger au moins 30% des terres et des eaux de la planète d’ici 2030. Leur objectif est de conclure un accord mondial lors des négociations qui se tiendront en Chine plus tard cette année. pour garder intacts les zones naturelles telles que les forêts anciennes et les zones humides qui nourrissent la biodiversité, stockent le carbone et filtrent l’eau.

