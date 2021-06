Il existe un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer. Comment faire face à un diagnostic

Plus de 5 millions d’Américains vivant avec la maladie d’Alzheimer apprennent à faire face au diagnostic qui change leur vie. Mais il peut y avoir un signe d’espoir si vous ou un être cher êtes diagnostiqué.

Lundi, la Food and Drug Administration a approuvé un médicament très médiatisé contre la maladie d’Alzheimer commercialisé sous le nom d’Aduhelm, le premier nouveau médicament à ralentir la maladie qui vole l’esprit depuis près de deux décennies.

La FDA a accordé une approbation accélérée du médicament, une norme pour fournir un accès plus rapide aux patients atteints de maladies graves avec un besoin non satisfait malgré « l’incertitude résiduelle », car l’agence a décidé que les avantages potentiels l’emportaient sur les risques.

Le médicament est administré par voie intraveineuse une fois toutes les quatre semaines pour ralentir le déclin chez les personnes souffrant de légers problèmes de mémoire et de réflexion. Biogen a déclaré que le prix catalogue serait de 4 312 $ par traitement pour une personne de poids moyen – un prix qui totaliserait environ 56 000 $ par an, avant assurance.

La FDA approuve un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer,Aduhelm, le premier depuis près de deux décennies

L’annonce du médicament intervient des mois après que le chanteur Tony Bennettre a révélé qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer.

Le National Institute on Aging définit la maladie d’Alzheimer comme un « trouble cérébral irréversible et progressif qui détruit lentement la mémoire et les capacités de réflexion et, éventuellement, la capacité d’effectuer les tâches les plus simples ».

C’est un type de démence qui est également mortel, se classant au sixième rang des principales causes de décès aux États-Unis.

Bien qu’il existe des traitements pour les symptômes, il n’existe actuellement aucun remède pour la maladie. Après un diagnostic, les personnes âgées de 65 ans et plus survivent en moyenne de 4 à 8 ans, mais peuvent vivre jusqu’à 20 ans, selon l’Association Alzheimer.

Tony Bennett « fonctionne bien »

Bennett a partagé son diagnostic en février.

Dans une interview avec AARP, le chanteur de 94 ans a déclaré qu’il avait été diagnostiqué pour la première fois en 2016. Gayatri Devi, MD, neurologue à l’hôpital Lenox Hill de Manhattan, qui a diagnostiqué Bennett, a déclaré que le chanteur avait des « problèmes cognitifs, mais plusieurs d’autres zones de son cerveau sont toujours résistantes et fonctionnent bien. »

Beth Kallmyer, MSW, vice-présidente de Care and Support for the Alzheimer’s Association, a déclaré à USA TODAY que Bennett et d’autres personnalités publiques présentant leurs diagnostics aidaient à sensibiliser et à réduire la stigmatisation autour de la maladie.

« Les gens le voient et ils disent: » Oh, ça arrive aussi à ma famille « », a-t-elle déclaré, ce qui peut inciter les gens à en parler. « Le danger, c’est quand les familles n’en parlent pas. Parce qu’alors la maladie progresse et la famille n’a pas de soutien en place… Mais quand ils en parlent avec leur famille et leurs amis, ils peuvent… faire des plans qui sont vraiment critiques. »

Comment faire face à un diagnostic d’Alzheimer

Kallmyer a déclaré que même si un diagnostic peut sembler « insidieux » en raison de sa nature d’aggravation au fil du temps, il y a « des choses que les familles peuvent faire pour faire une différence ».

Voici quelques suggestions de Kallmyer sur la façon de faire face à un diagnostic :

Discutez tôt : Kallmyer dit il peut être facile pour les familles d’ignorer les choses au début, mais pense qu’il est important de « parler de ce que vos projets vont être » au lieu d’attendre « jusqu’à ce qu’ils arrivent à une crise ».

Impliquer la personne vivant avec la maladie d’Alzheimer : « Ayez des conversations avec la personne atteinte de démence, la personne qui a été diagnostiquée afin que vous puissiez l’aider à parler de la façon dont elle souhaite que ses soins se déroulent », a-t-elle déclaré.

Faire un plan: Kallmyer suggère de couvrir un éventail de sujets, y compris des questions sur les soins au quotidien (« Comment allez-vous gérer lorsque votre indépendance est menacée en raison de problèmes de sécurité ? Comment voulez-vous que nous vous aidions à traverser cela ? ») et terminez -des discussions de la vie alors que la personne est encore « cognitivement capable d’avoir ces conversations ».

Créer un système d’assistance : « Il est très essentiel que les membres de la famille trouvent du soutien et que cela puisse être les uns avec les autres », a-t-elle déclaré, suggérant de vérifier comment les gens se sentent et ce qui fonctionne bien ou non.

Utilisez d’autres ressources : L’Association Alzheimer propose une ligne d’assistance 24h/24 et 7j/7 (800.272.3900) ainsi que des groupes de soutien en ligne, des programmes éducatifs et des sections locales. « Et en ce moment, ils fonctionnent tous virtuellement, il y a donc une tonne d’options pour les gens en fonction de leurs besoins », a-t-elle ajouté.

Contribution : Ken Alltucker, Cydney Henderson

‘La vie est un cadeau’:Tony Bennett révèle son combat contre la maladie d’Alzheimer

Suite:Les décès d’Alzheimer montent en flèche alors que la vie des patients est « bouleversée » par la pandémie