Quiconque souhaite regarder un match de Premier League cette semaine aura besoin d’un compte Amazon Prime.

Le géant de la technologie a montré une poignée de matchs fin novembre et début décembre, mais détient les droits sur les 10 matchs en milieu de semaine disputés entre mardi et jeudi (15 au 17 décembre).

Ce sera également l’endroit où se rendre pour la dernière ronde des matchs de haut vol de 2020 entre le 28 et le 30 décembre.

Certains fans peuvent s’inquiéter de la façon de s’offrir un compte Amazon Prime, en particulier s’il va s’ajouter aux abonnements Sky Sports et BT Sport existants.

Amazon Prime coûte 7,99 £ par mois ou 79 £ pour un abonnement annuel,

Mais, il existe un moyen de regarder tous les matchs de cette semaine et ceux joués dans la semaine entre Noël et le Nouvel An.

Amazon propose un essai gratuit de 30 jours pour son service Prime.

Cela inclut Prime Video, qui vous permet de regarder le football de Premier League en direct, ainsi que des centaines d’émissions de télévision et de films, ainsi que d’autres avantages tels que la livraison premium.