Il existe un lien surprenant entre la musique et la santé cérébrale : ScienceAlert

Alors que le nombre de personnes atteintes de démence continue d’augmenter, les scientifiques recherchent des moyens de prévenir ou de retarder cette maladie – et il semble que jouer d’un instrument de musique pourrait être une approche qui mérite d’être explorée.

Une équipe dirigée par des chercheurs de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni a analysé les données de 1 107 personnes de plus de 40 ans sans diagnostic de démence, comparant leurs capacités cognitives à leurs capacités musicales autodéclarées, qu’elles jouent ou non d’un instrument de musique ou chantent dans un chorale et leurs habitudes d’écoute musicale.

L’analyse a montré « des performances nettement meilleures » en matière de mémoire de travail et fonction exécutive de ceux qui jouaient d’un instrument de musique, ainsi que les associations entre le chant et la fonction exécutive, et la capacité musicale globale et la mémoire de travail. Il n’y a pas eu d’amélioration équivalente basée sur les habitudes d’écoute musicale.

“De nombreuses études ont examiné l’effet de la musique sur la santé cérébrale.” dit Anne Corbett, psychologue cognitive de l’Université d’Exeter. “Dans l’ensemble, nous pensons qu’être musical pourrait être un moyen d’exploiter l’agilité et la résilience du cerveau, connues sous le nom de réserve cognitive.”

Cette idée de réserve cognitive est exactement ce à quoi elle ressemble : un tampon contre les effets du vieillissement. La pensée est que les personnes ayant une plus grande réserve cognitive, en partie construite grâce à des choix de style de vie et à des activités, sont moins sensibles aux maladies telles que la maladie d’Alzheimer.

Malgré les liens étroits montrés ici, ils ne prouvent pas la cause et l’effet ; d’autres facteurs peuvent également entrer en jeu. Ceux qui ont des revenus plus élevés pourraient, par exemple, pouvoir se permettre à la fois des cours de musique et une alimentation de meilleure qualité, et ce pourrait être l’alimentation qui permettrait d’améliorer les performances cérébrales.

Cependant, il est logique que jouer d’un instrument aide à maintenir le cerveau en bonne forme physique, et c’est une association qui a été repérée dans plusieurs études précédentes aussi – ce qui ajoute à la probabilité qu’il se passe quelque chose ici.

“Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour étudier cette relation, nos résultats indiquent que la promotion de l’éducation musicale constituerait une partie précieuse des initiatives de santé publique visant à promouvoir un mode de vie protecteur pour la santé cérébrale, tout comme le serait le fait d’encourager les personnes âgées à retourner à la musique plus tard dans la vie.” dit Corbett.

Si vous envisagez d’apprendre à jouer d’un instrument – ou peut-être d’en reprendre un – l’amélioration cognitive était la plus élevée lorsqu’il s’agissait du clavier, ceux qui tintaient les ivoires affichant généralement de bien meilleures performances dans les trois tâches de mémoire de travail.

Pour tous les instruments, continuer à jouer plus tard dans la vie a entraîné des bénéfices accrus.

L’une des personnes contactées par les chercheurs était Stuart Douglas, 78 ans, originaire de Cornwall, au Royaume-Uni, qui joue de l’accordéon dans un groupe. Il a soutenu l’idée selon laquelle jouer régulièrement d’un instrument peut garder l’esprit vif plus tard dans la vie.

“Nous jouons régulièrement au cafés de la mémoire Nous avons donc constaté l’effet de notre musique sur les personnes souffrant de perte de mémoire, et en tant que musiciens plus âgés, nous n’avons aucun doute sur le fait que continuer à jouer de la musique jusqu’à un âge plus avancé a joué un rôle important dans le maintien de la bonne santé de notre cerveau”, dit Douglas.

La recherche a été publiée dans le Revue internationale de psychiatrie gériatrique.