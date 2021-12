Il existe maintenant une alternative végétalienne au cuir et elle est faite de champignons

Habituellement, le cuir est fabriqué à partir de la peau d’animaux comme les bovins, les agneaux, les chèvres et même les créatures aquatiques comme les phoques et les alligators, entre autres. Il a également été fabriqué à partir de tissu synthétique qui nécessite du plastique. Le cuir fabriqué à partir de ces créatures ou fabriqué synthétiquement a des préoccupations éthiques et environnementales. Cependant, grâce aux progrès de la technologie, un cuir respectueux de l’environnement et de l’éthique fabriqué à partir de champignons fait désormais l’actualité. Selon un rapport de Mail Online, le nouveau matériau créé par la société de biomatériaux basée à San Francisco MycoWorks est plus éthique et a un impact environnemental plus faible que le cuir fabriqué à partir d’animaux. Le cuir végétalien développé par les scientifiques sert non seulement d’alternative, mais ce matériau fabriqué à partir de champignons ressemble également au cuir animal. L’entreprise travaille également en étroite collaboration avec des artisans traditionnels du cuir pour lui donner une sensation indiscernable de peau de veau ou de peau de mouton, sauvant potentiellement les créatures à quatre pattes et la planète.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs entreprises aux États-Unis, en Indonésie et en Corée du Sud ont présenté le cuir fongique comme un substitut éthique et écologiquement durable à la fois pour la peau de bétail et le plastique.

Le matériau est constitué de mycélium, la partie végétative d’un champignon constitué d’une masse de ramifications. De plus, ces feuilles de champignons tissés peuvent également être cultivées pendant quelques semaines sur n’importe quelle matière organique, comme la sciure de bois ou les déchets agricoles. De plus, ce cuir fongique fabriqué à partir de mycélium est potentiellement plus biodégradable et durable, mettant ainsi un terme aux effets néfastes de la mode rapide sur l’environnement.

Cependant, l’industrie du cuir fongique en est encore à ses balbutiements et produit en grande partie des concepts pour le marché du luxe. Les matériaux à base de mycélium ont récemment fait leurs débuts dans la haute couture en tant que sac à main Hermss exclusif, a rapporté le Guardian.

« Il peut donner la même réponse émotionnelle qu’un cuir animal », a déclaré le Dr Matt Scullin, PDG de MycoWorks, à la publication.

L’évolutivité du nouveau matériau trouvé est infinie, de la mode rapide à la mode haut de gamme en passant par le rembourrage de voiture. Mais les bioscientifiques avertissent qu’une conception irréfléchie pourrait finir par nuire au climat à long terme. En plus du matériau, ils suggèrent que les garnitures de quincaillerie, les adhésifs et les fixations doivent également être biodégradables, sinon ils vont à l’encontre de l’objectif global.

