Il existe enfin un téléphone Android capable de défier la domination de Google et de Samsung sur l’IA

Points clés à retenir La nouvelle série 14T de Xiaomi offrira des fonctionnalités Google AI telles que Circle to Search, rompant ainsi l’exclusivité avec Samsung et Google.

Les Xiaomi 14T et 14T Pro disposent d’écrans de 6,67 pouces à 144 Hz, de trois caméras, de batteries de 5 000 mAh et de chipsets MediaTek Dimensity.

Xiaomi promet quatre ans de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, au prix du 14T à 650 € et du 14T Pro à 800 €.











Jusqu’à présent, Samsung et Google proposaient exclusivement certaines fonctionnalités d’IA sur leurs derniers téléphones phares. Des fonctionnalités telles que Circle to Search et Gemini Nano sur l’appareil ont été limitées aux appareils Samsung et Google. Cependant, Xiaomi rompt cette exclusivité avec le lancement de sa nouvelle série Xiaomi 14T.

Xiaomi a annoncé aujourd’hui la série Xiaomi 14T et le Mix Flip – son premier smartphone pliable de type clapet – pour les marchés mondiaux. Lors de l’événement, Xiaomi, en collaboration avec Google, a révélé que Circle to Search serait disponible sur les deux appareils. La semaine dernière, nous avons découvert pour la première fois des preuves de l’extension de Circle to Search à d’autres appareils Android, et il semble maintenant que cela se produise officiellement.





Outre Circle to Search, d’autres fonctionnalités de Google AI, telles que la retouche photo Gen AI, Gemini Live et Gemini Nano sur l’appareil pour les tâches d’IA hors ligne, seront également disponibles sur Xiaomi 14T et Mix Flip (via Max Weinbach sur X). En plus des fonctionnalités d’IA de Google, Xiaomi propose également ses propres outils d’IA, tels que AI Interpreter, AI Recorder et AI Notes, sur les deux appareils.

En dehors de cela, la série Xiaomi 14T est un rafraîchissement phare typique de milieu de cycle. Vous regardez ici deux modèles : le Xiaomi 14T et le Xiaomi 14T Pro, qui partagent tous deux de nombreuses similitudes. Les deux téléphones sont équipés d’un écran OLED de 6,67 pouces à 144 Hz, le 14T Pro offrant jusqu’à 4 000 nits de luminosité. Pour la protection, Xiaomi a choisi Gorilla Glass 5 sur les deux modèles, et ils partagent également le même indice IP68.





Les principales différences résident dans les processeurs et les systèmes de caméra. Le 14T Pro est alimenté par le chipset haut de gamme MediaTek Dimensity 9300+, tandis que le 14T se contente du Dimensity 8300 Ultra. En termes d’appareils photo, le 14T Pro est livré avec une configuration plus avancée, comprenant un capteur Light Fusion 900 de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2,5x et un appareil photo ultra-large de 12 MP. Le Xiaomi 14T standard, quant à lui, dispose d’un capteur principal IMX906 de 50MP, d’un téléobjectif 2x de 50MP et du même appareil photo ultra-large de 12MP.

Les deux téléphones contiennent de grosses batteries de 5 000 mAh, le Xiaomi 14T Pro prenant en charge une charge filaire jusqu’à 120 W. En termes de logiciel, Xiaomi propose quatre ans de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour les deux modèles, similaires à la série Xiaomi 13T de l’année dernière. Le prix commence à 650 € pour le Xiaomi 14T, tandis que le 14T Pro est au prix de 800 €.





Nous sommes très heureux de voir Xiaomi rompre l’exclusivité de Samsung et de Google sur certaines fonctionnalités d’IA. Circle to Search, en particulier, est trop utile pour se limiter à une poignée de smartphones.