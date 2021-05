Le coût de l’assurance peut être élevé, par exemple, et il existe également un risque de contrefaçon, de vol ou de dommage. De plus, la valeur d’une œuvre d’art peut fluctuer selon que l’artiste reste dans le style.

Dans l’ensemble, il a déclaré que l’art contemporain offrait un moyen de diversifier les investissements, mais qu’il comporte «des risques et des coûts en fonction des moyens choisis pour acquérir une œuvre».

Et parce que c’est un véritable atout, il peut offrir un niveau de protection contre le risque de hausse de l’inflation, a ajouté Plassard, ce qui a été une préoccupation majeure des investisseurs ces derniers temps.

« L’art a également une faible corrélation avec les autres classes, c’est donc un investissement unique et vous avez un minimum de pertes – si vous choisissez la bonne, bien sûr », a-t-il déclaré à CNBC.

Plassard a également souligné que l’art contemporain a une faible corrélation avec les investissements plus traditionnels, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il augmente et diminue avec ces actifs.

Au cours du dernier quart de siècle, l’art contemporain – défini comme des œuvres créées à partir de 1945 – n’a enregistré des pertes que dans 4% des cas, sur des périodes d’investissement de 3 ans, selon l’analyse citée dans la note de Mirabaud. En revanche, le S&P 500 et les actions mondiales étaient dans le rouge 24% du temps, le logement américain a subi des pertes dans 20% des cas et l’or a chuté 40% du temps.

Ses arguments en faveur de la classe d’actifs incluent le fait que l’art contemporain a connu moins de périodes de pertes que les actions mondiales, l’or et le marché immobilier américain.

Il l’a décrit comme « un actif qui semble avoir résisté à l’épreuve du temps et échappé à l’emprise de la volatilité » et a déclaré qu’il s’agissait d’un « thème d’investissement souvent mal compris » dans une note au début du mois.

LONDRES – L’art contemporain en tant qu’investissement a surpassé le S&P 500 au cours des 25 dernières années, et un gestionnaire d’actifs affirme qu’il présente toujours une opportunité «unique» pour les investisseurs.

Il existe plusieurs façons d’investir dans l’espace, selon Plassard. Tout d’abord, les investisseurs peuvent simplement acheter une œuvre d’art contemporain – bien que cela puisse être délicat car les acheteurs doivent soit miser sur des artistes inconnus, soit payer cher pour un nom plus établi.

Les fonds d’art sont une autre option, a déclaré Plassard, qui permettent aux investisseurs de posséder des parties d’œuvres d’art. Par exemple, Masterworks est un gestionnaire de fonds qui acquiert des œuvres d’art lors d’enchères, puis crée une société de portefeuille pour stocker, promouvoir et revendre les pièces avec un profit. Il enregistre la société holding auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et émet des actions, a expliqué Plassard.

La technologie blockchain a également créé la tokenisation de l’art, a déclaré Plassard, faisant allusion aux jetons non fongibles (NFT) qui peuvent offrir aux investisseurs un autre moyen d’acheter une partie d’une œuvre d’art.

Les œuvres d’art peuvent être «défragmentées» en milliers de jetons numériques, puis émises aux acheteurs, a-t-il déclaré, ajoutant que la numérisation de l’œuvre d’art en jetons échangeables en faisait davantage un actif liquide. Les NFT ont explosé au premier trimestre de l’année, avec les ventes totales de jetons ont dépassé 2 milliards de dollars au premier trimestre.

Les investisseurs peuvent également acheter des actions dans les sociétés qui fournissent des informations sur le marché de l’art et vendre des œuvres en ligne, comme ArtMarket. Cependant, Plassard précise dans la note que ces entreprises « font face à une concurrence très forte, ce qui explique entre autres leurs fortes baisses ».