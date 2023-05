Il existe déjà des offres Pixel 7a : voici les meilleures

OK, le Google Pixel 7a a été annoncé hier par Google, puis immédiatement mis à disposition sur le Google Store, Best Buy et les opérateurs. À 499 $, c’est un téléphone à un prix décent qui dépasse probablement son prix. Comme, cette chose a fait du Pixel 7 ordinaire un téléphone que presque personne ne devrait considérer.

Mais que se passe-t-il si vous ne voulez pas payer la totalité des 499 $, car les téléphones Google sont presque toujours à prix réduit ? Vous avez quelques options pour économiser ou au moins obtenir des bonus avec votre achat Pixel 7a.

Ce sont les meilleures offres Pixel 7a que nous pouvons trouver aujourd’hui.

Meilleur achat : Pour le lancement, Best Buy offre une réduction de 50 $ si vous l’activez auprès d’eux via votre opérateur. Cela fait tomber le prix à 449 $. En plus de la réduction, ils vous donneront une carte-cadeau Best Buy de 50 $ à dépenser pour d’autres choses.

Boutique Google : Si vous achetez directement auprès de Google, vous ne bénéficiez pas nécessairement d’une remise, mais vous bénéficiez de cadeaux et du choix d’une couleur exclusive. Google a le Pixel 7a en corail, vous offrira des Pixel Buds A-Series gratuits (99 $) et un étui en édition limitée.

Amazone : Amazon est toujours une option facile et ils correspondent essentiellement à l’offre Best Buy. Eh bien, vous n’obtenez pas de réduction pour l’activation, mais ils vous donneront une carte-cadeau Amazon de 50 $ à dépenser pour n’importe quoi. Vous ne pouvez pas battre l’argent d’Amazon, hein ?

GoogleFi : Le service sans fil de Google n’offre pas grand-chose. Ils vous en donneront techniquement un gratuitement, mais il se présente sous la forme de crédits de facture payés sur 2 ans.

Vous souhaitez acheter auprès d’un transporteur et avez besoin d’un accord là-bas ? La bonne nouvelle est que tous les opérateurs (Verizon, AT&T et T-Mobile) vendent tous le Pixel 7a. Il ne semble pas si longtemps que Google avait du mal à convaincre les opérateurs d’acheter ses téléphones. Malheureusement, quelques-unes des offres sont super grossières. Verizon et AT&T n’offrent des offres gratuites ou à 2 $/mois que si vous signez un contrat de 3 ans. T-Mobile ne fait que jusqu’à 500 $ d’échange pour essayer de l’obtenir gratuitement.

Achetez déverrouillé et utilisez-le chez votre opérateur.