Il existe de plus en plus de preuves montrant que les gouttes et les sprays nasaux salins aident à traiter le rhume

Des gouttes nasales salines pourraient empêcher les enfants d'éternuer plus tôt

Les gouttes nasales salines semblent accélérer la guérison du rhume. Dans la dernière étude sur le sujet, les enfants traités avec une version maison de ces gouttes ont cessé de présenter des symptômes, comme les éternuements et le nez bouché, deux jours plus tôt que ceux qui n’en avaient pas reçu.

Plus de 200 virus peuvent provoquer des symptômes semblables à ceux du rhumece qui rend difficile le développement de traitements généraux mais efficaces qui les ciblent. Par conséquent, la plupart des thérapies par le froid ne font qu’atténuer les symptômes, au lieu d’en raccourcir la durée.

Mais les recherches suggèrent de plus en plus que les solutions salines pourraient être une exception. Des études ont montré que les adultes qui utilisent des gouttes ou des vaporisateurs nasaux salins pour un rhume ressentent symptômes réduits, récupération plus rapide et sont moins susceptibles de transmettre l’infection.

Maintenant, Steve Cunningham Le Dr. Jensen, de l’Université d’Edimbourg au Royaume-Uni, et ses collègues ont testé cette approche sur des enfants. Les parents de 150 enfants présentant des symptômes de rhume ont été invités à déposer trois gouttes d’une solution saline dans chacune des narines de leur enfant au moins quatre fois par jour, dans les 48 heures suivant l’apparition des symptômes et jusqu’à leur disparition. La solution à base d’eau, que les parents ont préparée eux-mêmes, contenait 2,6 % de sel.

Un groupe distinct de 151 enfants a reçu les soins habituels de leurs parents contre le rhume, comme l’administration de médicaments en vente libre ou l’encouragement au repos. Tous les enfants avaient moins de 7 ans et leurs symptômes ont été enregistrés par leurs parents.

Les chercheurs ont constaté que les enfants qui avaient commencé à prendre les gouttes dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes se rétablissaient deux jours plus tôt que ceux qui n’en avaient pas utilisé du tout. Les autres membres de leur famille étaient également moins susceptibles de développer eux-mêmes des symptômes de rhume. Mais les enfants qui avaient commencé à utiliser les gouttes plus tard ne s’en sortaient pas mieux que ceux qui n’en avaient pas utilisé du tout et n’étaient pas moins susceptibles de transmettre un rhume.

Cunningham, qui présentera ses résultats lors d’une réunion de la Société européenne de pneumologie à Vienne, en Autriche, le 8 septembre, affirme que les ions chlorure contenus dans la solution saline pourraient inciter les cellules à produire davantage d’une substance antivirale appelée acide hypochloreux. Cependant, il faudra peut-être commencer à le faire dès les premiers stades de l’infection, avant que le virus ne soit plus établi, dit-il.

Mais William Schaffner au centre médical de l’université Vanderbilt dans le Tennessee est sceptique quant au fait que cette approche aide réellement à éliminer les infections virales. « J’aimerais voir beaucoup plus [evidence] pour me convaincre qu’il s’agit d’un effet antiviral, plutôt que d’un soulagement symptomatique », dit-il.

Les chercheurs auraient pu traiter un groupe d’enfants séparé avec des gouttes d’eau pure ou une solution saline à plus faible concentration, explique Schaffner. Cela pourrait nous dire si les gouttes nasales salines accélèrent la guérison en ciblant les virus ou atténuent simplement les symptômes en humidifiant les muqueuses, dit-il.