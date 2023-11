Il existe de nouvelles directives sur le dépistage du cancer du poumon. Voici qui est concerné.

Le cancer du poumon tue plus d’Américains que tout autre cancer, et on s’attend à ce qu’environ un quart de million de personnes en soient diagnostiquées cette année. Les taux de survie varient considérablement selon que la maladie s’est propagée ou non, c’est pourquoi la semaine dernière, l’American Cancer Society a modifié ses directives sur le dépistage du cancer du poumonexhortant la plupart des fumeurs actuels et anciens âgés de 50 à 80 ans à passer un test de dépistage chaque année, quel que soit le temps écoulé depuis qu’ils ont arrêté de fumer.

L’approche plus large devrait attirer davantage de femmes, d’Hispaniques, d’Asiatiques, d’Autochtones et d’Afro-Américains, qui sont plus susceptibles d’être diagnostiqués à des stades ultérieurs de la maladie. S’ils étaient largement adoptés, ces dépistages supplémentaires pourraient sauver des milliers de vies. (Cela n’inclut pas le nombre croissant de personnes qui développent un cancer du poumon sans fumer.)

“Les anciennes directives étaient plus restrictives et nous manquions de nombreux cancers, en particulier ceux aux premiers stades où il est plus curable”, explique Christina Annunziata, vice-présidente principale de l’American Cancer Society. Medicare, Medicaid et les compagnies d’assurance devraient augmenter le nombre de personnes couvertes sur la base des nouvelles directives, dit-elle.

Le fait que le dépistage fonctionne a été renforcé dans une étude publiée cette semaine dans la revue Radiologie. Les chercheurs ont suivi 1 200 patients atteints d’un cancer du poumon diagnostiqués à la suite d’un dépistage. trouvé que 80 pour cent étaient encore en vie 20 ans plus tard. Pourtant, le taux de survie actuel sur cinq ans du pays est 25 pour centselon un rapport de 2022 de l’American Lung Association à but non lucratif, en grande partie parce que beaucoup reçoivent des diagnostics tardifs après l’apparition des symptômes.

Malgré cela, seulement 6 pour cent des patients précédemment éligibles ont effectivement bénéficié d’un dépistage du cancer du poumon, a constaté l’association pulmonaire.

Les nouvelles lignes directrices concerneront des millions de personnes supplémentaires. Ils couvriront les personnes âgées de 50 à 80 ans qui ont fumé pendant « 20 paquets-années », ce qui signifie inhaler deux paquets par jour pendant 10 ans ou un paquet par jour pendant 20 ans, etc. Les directives antérieures de la Société du cancer appelaient à tester les personnes âgées de 55 à 74 ans qui avaient fumé pendant 30 paquets-années.

Peut-être plus important encore, le nouveau protocole de dépistage recommande des dépistages indépendamment du moment où une personne a arrêté de fumer ou non – un changement par rapport aux directives antérieures qui considéraient que les personnes qui avaient arrêté de fumer il y a plus de 15 ans ne présentaient plus un risque accru de cancer du poumon. En mettant à jour ses directives de dépistage, la Cancer Society a entrepris une revue de la littérature scientifique et a constaté que, en particulier pour les femmes et les Noirs, le risque de développer un cancer après avoir arrêté de fumer reste encore élevé. reste élevé pendant deux ou même trois décennies plus tard.

“Une fois que vous arrêtez de fumer, le risque diminue au lieu de continuer à augmenter de façon exponentielle comme c’est le cas lorsque vous n’avez pas arrêté, mais il existe toujours”, déclare Claudia Henschke, directrice du programme de dépistage du cancer du poumon au Mt. Sinai Health Systems à New York et coauteur du Radiologie étude.

Certaines personnes s’inquiètent de l’exposition aux radiations lors d’un examen annuel, mais le test utilise une tomodensitométrie à faible dose, qui représente un cinquième de la dose d’un scanner conventionnel, explique Daniel Boffa, chef de division de chirurgie thoracique au Yale Cancer Center.

Un diagnostic précoce et de nouveaux traitements sauvent des vies

Le diagnostic précoce de tout cancer est important, mais cela est particulièrement vrai pour le cancer du poumon, qui est extrêmement agressif et mortel une fois propagé, explique Boffa.

Le Massachusetts a le taux de dépistage le plus élevé, avec 16 pour cent des citoyens éligibles, a constaté l’association pulmonaire. Dans certains États, dont la Californie et le Nevada, ce chiffre est plus proche de 1 pour cent.

Les minorités sont particulièrement à la traîne. Les Noirs, les Latinos, les Amérindiens et les Asiatiques sont 13 à 16 pour cent moins probable que les Blancs à faire diagnostiquer leur cancer du poumon à un stade précoce. Ils ont également environ un quart moins de chances de survivre cinq ans. Des noirs avec faibles revenus ou sans assurance maladie sont particulièrement susceptibles d’être diagnostiquées à un stade avancé de la maladie.

Certaines personnes évitent le dépistage parce qu’elles craignent d’obtenir un résultat positif, ce qu’elles associent à une condamnation à mort, explique Boffa. Mais les progrès thérapeutiques, notamment les immunothérapies ciblées et la chirurgie mini-invasive, rendent la survie beaucoup plus probable. Pour une tumeur inférieure à deux centimètres, les chirurgiens peut enlever moins de tissu pulmonaire que prévu avec les mêmes résultats de survie, ont rapporté les scientifiques plus tôt cette année.

Les personnes ayant une forte dépendance au tabac peuvent craindre de devoir arrêter avant de commencer un programme de dépistage. « Arrêter de fumer présente des avantages considérables pour la santé et la qualité de vie, mais ce n’est pas une obligation pour le dépistage », explique Boffa.

(Découvrez comment les biopsies liquides ont facilité le traitement du cancer.)

Les nouvelles directives ne tiennent pas compte du nombre croissant de personnes…environ 10 à 20 pour cent selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui développent un cancer du poumon sans jamais fumer. Henschke aimerait que toutes les personnes âgées de 50 ans et plus soient contrôlées chaque année, de la même manière que les femmes de plus de 40 ans subissent régulièrement des mammographies. Mais l’American Cancer Society et le US Preventive Services Task Force, qui a recommandations légèrement différentes que la société, ne pense pas que les preuves soient suffisamment solides.

Pour l’instant, toute personne de 50 ans et plus ayant des antécédents de tabagisme devrait discuter avec son médecin de la possibilité d’organiser un dépistage, cette année et chaque année à venir.

“La réalité du dépistage est qu’il fonctionne vraiment”, déclare Boffa. «C’est l’outil le plus important dont nous disposons pour réduire le risque de mourir d’un cancer du poumon.»