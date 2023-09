« Il existe de nombreux récits spéculatifs… »

Un jour après avoir demandé le divorce, Joe Jonas et Sophie Turner ont finalement publié une déclaration commune demandant la confidentialité pour eux et leurs enfants.

Joe Jonas et Sophie Turner ont fait la une des journaux sur leur vie personnelle. Le couple a demandé le divorce après 4 ans de mariage le 6 septembre. Ils ont maintenant publié une déclaration commune à l’intention des fans leur demandant de respecter leur vie privée.

Mercredi, Joe Jonas s’est rendu sur son Instagram et a partagé une déclaration commune après avoir demandé le divorce de Sophie Turner. La déclaration disait : « Déclaration de nous deux : Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons mutuellement décidé de mettre fin à notre mariage à l’amiable. » Le couple a en outre demandé aux fans de ne pas croire aux « récits spéculatifs » sur leur divorce et a ajouté : » Il existe de nombreuses spéculations sur les raisons, mais il s’agit en réalité d’une décision commune. » Non seulement cela, ils ont également demandé aux fans de respecter leur vie privée et celle de leurs enfants et ont terminé la déclaration en écrivant : « et nous espérons sincèrement que tout le monde pourra respecter nos souhaits. pour la vie privée de nous et de nos enfants.





Joe et Sophie se sont rencontrés en 2016 et se sont fiancés un an plus tard. Ils se sont mariés à la manière de Las Vegas en 2019 et vivent depuis lors la vie de famille, accueillant bientôt leur premier enfant en 2020 et un autre en 2022. En quatre ans, beaucoup de choses leur sont arrivées.

Plus tôt, TMZ avait rapporté que le couple rencontrait des problèmes depuis environ six mois en raison de différences dans leurs modes de vie. S’adressant au portail, une source a déclaré : « Elle aime faire la fête, il aime rester à la maison. Ils ont des modes de vie très différents. Une source a déclaré au portail : « Il (Joe Jonas) n’a jamais voulu briser sa famille, mais il a dû prendre ce qu’il pensait être la meilleure ligne de conduite pour ses filles. Un foyer malheureux n’est pas un foyer, et la vérité est que Sophie et lui l’ont vécu cette année. Cela n’a fait que se développer, et Joe a finalement atteint un point où il a estimé qu’il avait épuisé toutes les options pour sauver le mariage.

Professionnellement, Joe Jonas est actuellement en tournée avec ses frères et devrait également se produire tout au long de l’hiver. Sophie Turner, cependant, n’est pas aussi active qu’à l’époque de GOT. Pendant ce temps, Joe et Sophie partagent une fille de trois ans, Willa, et une fille d’un an, dont ils n’ont pas révélé le nom. Selon TMZ, Joe demande la garde conjointe de leurs filles.