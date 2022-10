Il existe 8 types de personnes “difficiles” et les “passives-agressives” sont les pires, selon un expert de Harvard

Avoir à travailler avec des gens frustrants fait tout simplement partie de la vie. Vous ne pouvez pas leur échapper. Mais vous n’avez pas non plus à sourire et à supporter le stress comme si vous n’aviez pas le choix. Lors de mes recherches pour mon nouveau livre, “S’entendre“, J’ai identifié huit types de personnes difficiles. La première étape pour gérer efficacement ces collègues frustrants est de savoir exactement à quel type de personne vous avez affaire.

Les 8 types de personnes difficiles

Le passif-agressif

2. Le patron peu sûr pourrait être un micromanager qui vous pousse à bout avec des pinailleries incessantes. Ou ils pourraient être un intrus paranoïaque qui vous fait remettre en question chacun de vos mouvements. Ils peuvent même nuire intentionnellement à votre carrière s’ils vous perçoivent comme une menace.

Le patron peu sûr

3. Le pessimiste pointe constamment toutes les façons dont quelque chose peut échouer. Il semble parfois qu’ils ne trouvent jamais rien de positif à dire.

Le pessimiste

4. La victime est un type de pessimiste qui a l’impression que tout le monde cherche à les obtenir. Ils n’assument pas la responsabilité de leurs actes et ils pointent rapidement du doigt d’autres personnes lorsque les choses tournent mal.

La victime

5. Le savoir-tout est convaincu qu’il est la personne la plus intelligente de la pièce, monopolise le temps d’antenne et n’hésite pas à interrompre les autres. Ils vous informent allègrement de ce qui est juste, même s’ils ont clairement tort.

Le savoir-tout

6. Le tourmenteur est quelqu’un qui a gagné son chemin vers le sommet, faisant généralement des sacrifices le long du chemin – seulement pour maltraiter les autres en dessous d’eux. Il peut s’agir d’un collègue senior dont vous vous attendez à être un mentor, mais qui finit par vous rendre la vie misérable.

Le tourmenteur

7. Le biaisé commet sciemment ou inconsciemment microagressions. Peu importe ce qu’ils pensent être leur intention avec ces commentaires, leur comportement est inapproprié et nuisible.

Le biaisé

8. L’opérateur politique se concentre sur l’avancement de sa propre carrière, mais à vos frais. Bien sûr, s’engager dans la politique de bureau est souvent inévitable, mais cette personne est déterminée à aller de l’avant et a une approche sans prisonnier pour le faire.

L'opérateur politique

Comment gérer les comportements passifs-agressifs au travail

L’agressivité passive est l’un des comportements les plus frustrants que je vois dans les bureaux, car il peut être si difficile à cerner et finalement à corriger. Mais il existe quelques astuces que vous pouvez utiliser pour inciter votre collègue à interagir avec vous de manière plus productive et directe. 1. Ne les qualifiez pas de “passifs-agressifs”.

Ne les qualifiez pas de "passifs-agressifs".

“Arrêtez d’être si passif-agressif !” est une phrase chargée qui ne fera qu’empirer les choses. Je serais choqué si votre collègue disait : « Ouais, tu as raison. Je vais arrêter. Il est plus probable que cette demande les rende encore plus en colère et sur la défensive, ce qui arrêtera toute sorte de communication positive dans son élan. 2. Concentrez-vous sur le contenu, pas sur la livraison.

Concentrez-vous sur le contenu, pas sur la livraison.

Avant de réagir à un commentaire agressif passif, demandez-vous : quelle est l’idée sous-jacente qu’il essaie de transmettre ? Pensent-ils que la façon dont vous gérez un projet ne fonctionne pas ? Ou sont-ils en désaccord avec les objectifs de l’équipe ? Si vous pouvez vous concentrer sur la véritable préoccupation ou question cachée sous ce commentaire sarcastique, vous pouvez trouver un moyen de résoudre le problème réel d’une manière qui fonctionne pour tout le monde. 3. Déterminez ce qui intéresse l’autre personne.

Déterminez ce qui intéresse l'autre personne.

Bien sûr, vous ne comprenez peut-être toujours pas pleinement ce que veut votre collègue. Mais passez un peu de temps à réfléchir aux explications possibles. Comme lors des négociations, évaluer les intérêts de l’autre personne. De quoi se soucient-ils ? Que veulent-ils réaliser ? Alors fais quoi professeur de psychologie Gabrielle Adams appelle « test d’hypothèse » : demandez – avec respect et sans jugement – ce qui se passe. Vous pourriez dire : « J’ai remarqué que vous ne répondiez pas à mes e-mails. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ? 4. Attirez l’attention sur ce qui se passe.

Attirez l'attention sur ce qui se passe.