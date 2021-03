Il était une fois sur Mars

Les astronomes, les philosophes et les écrivains de science-fiction se demandent depuis longtemps si la nature y a mené la même expérience que sur Terre. Mars était-il un autre tube à essai pour l’évolution darwinienne? On ne se moquera plus du cours de biologie pour avoir spéculé que la vie a réellement évolué sur Mars en premier et a dérivé vers la Terre sur une météorite, ou que les deux planètes ont été ensemencées de microbes ou de proto-vie de quelque part encore plus loin.

Il y a trois milliards et demi d’années, des vagues ont éclaboussé et des ruisseaux ont déferlé sur cette étendue poussiéreuse sur Mars maintenant connue sous le nom de cratère Jezero. Sur une Terre naissante, la chimie coagulait vers l’état exalté que nous appelons la vie.

Le rover Perseverance et son petit frère, l’hélicoptère Ingenuity, a atterri dans un nuage de sable le 18 février , hérissé d’antennes et de caméras. La persévérance passera la prochaine année martienne – l’équivalent de deux années terrestres – à rôder, à pousser et à collecter des roches du cratère de Jezero et du delta du fleuve qui y pénètre. Le rover examinera les débris chimiquement et géologiquement et prendra des photographies, afin que les scientifiques sur Terre puissent rechercher tout signe de fossilisation ancienne ou d’autres modèles que les organismes vivants auraient pu produire.

La persévérance et l’ingéniosité fonctionnent avec de très longues laisses: 12 minutes de temps de trajet léger – et de retard du signal – à travers l’éther de Pasadena, où leurs créateurs et soumissionnaires attendent de voir ce qu’ils ont accompli ces derniers temps. Comme les adolescents que vous laissez sortir avec les clés de la voiture, la persévérance et l’ingéniosité ne sont pas plus intelligentes et responsables que les humains ne les ont entraînées à l’être.

Ces roches seront ramassées et renvoyées sur Terre au cours d’une série de manœuvres de cinq ans impliquant des fusées-relais, des rovers et des transferts orbitaux à partir de 2026, ce qui rendra la récupération des roches lunaires aussi facile que l’envoi de biscuits de vacances à vos proches. Les roches qui reviendront à partir de 2031 seront examinées pendant des années, comme les manuscrits de la mer Morte, pour ce qu’ils pourraient dire sur l’histoire cachée de notre jumeau perdu et, peut-être, les premiers jours de la vie dans le système solaire.