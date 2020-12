Au printemps 2018 à l’Insectarium de Montréal, Stéphane Le Tirant a reçu une couvée de 13 œufs qu’il espérait éclore en feuilles. Les œufs n’étaient pas des ovales mais des prismes, des lanternes en papier brun à peine plus grandes que des graines de chia.

Ils ont été pondus par une femelle sauvage Phyllium asekiense, un insecte foliaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée appartenant à un groupe appelé frondosum, qui n’était connu que des spécimens femelles. Phyllium asekiense est un insecte foliaire étonnant, présent à la fois dans les verts estivaux et les bruns automnaux. Comme le dit Royce Cumming, un étudiant diplômé de la City University de New York, «Feuille morte, feuille vivante, feuille semi-séchée».

M. Le Tirant, responsable des collections de l’insectarium depuis 1989, est spécialisé dans les scarabées; il estime avoir 25 000 coléoptères dans sa collection privée à la maison. Mais il avait toujours nourri une passion pour les insectes feuilles et avait réussi à élever deux espèces, une petite des Philippines et une plus grande de Malaisie. Un Phyllium asekiense – rare, beau et surtout vivant – serait un trésor dans n’importe quel insectarium.

Dans le laboratoire d’élevage d’insectes, Mario Bonneau et d’autres techniciens ont niché les 13 œufs sur un tamis à mailles sur un lit de fibres de coco et les aspergés souvent d’eau. À l’automne, et au cours de plusieurs mois, cinq œufs éclosent en nymphes grêles et noires. Les techniciens ont traité les bébés nymphes avec le plus grand soin, les déplaçant d’un arbre à l’autre sans toucher les insectes, seulement quelle que soit la feuille à laquelle ils s’accrochaient.