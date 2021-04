La numéro cinq mondiale, arrivée en Allemagne pour participer au Grand Prix Porsche de Stuttgart, a fièrement montré sa bague de fiançailles lors d’une conférence de presse virtuelle précédant le tournoi.

Parlant de ses récents fiançailles, Svitolina a déclaré que le moment où Monfils lui avait donné la bague était « incroyable pour eux deux,»Avec la proposition se déroulant dans le contexte d’un magnifique paysage suisse.

Voir ce post sur Instagram Un message partagé par (G) ael. (E) lina. (M). (S). (@gemslife)

Voir ce post sur Instagram Un message partagé par (G) ael. (E) lina. (M). (S). (@gemslife)

« Oui, j’ai été assez surpris», A déclaré le joueur de 26 ans. « Mais je savais qu’il était un peu nerveux et que quelque chose se passait.

« C’était donc surprenant. Bien sûr, ce fut un moment vraiment incroyable pour nous deux.

Voir ce post sur Instagram Un message partagé par (G) ael. (E) lina. (M). (S). (@gemslife)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par (G) ael. (E) lina. (M). (S). (@gemslife)

« Et les photos ont été prises en Suisse. Il m’a emmené pour le voyage surprise. Donc, c’était très beau et beau paysage. »

Le couple d’or du tennis Svitolina et Monfils ont annoncé publiquement leurs fiançailles début avril.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elina Svitolina (@elisvitolina)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elina Svitolina (@elisvitolina)

Un peu plus d’un mois plus tôt, le « couple en or » a confirmé qu’il s’était séparé après l’Open d’Australie, affirmant qu’il avait besoin d’une rupture avec leur relation.

Le couple est devenu l’un des duos les plus reconnaissables du tennis depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2018.

Monfils, 34 ans, a remporté 10 titres ATP Tour et gagné près de 20 millions de dollars en prix au cours de sa carrière, tandis que Svitolina peut se vanter de 15 titres en simple WTA, y compris les finales WTA 2018.