« Il était notre œil »: un photographe de Reuters tué en Afghanistan

« C’est tellement dévastateur pour moi d’imaginer que je ne parlerai plus au danois », a déclaré Ahmad Masood, rédacteur en chef Asie de Reuters Pictures. « Un être humain au grand cœur. … Il était le meilleur des meilleurs, en tant que personne et en tant que professionnel. Son travail en dit long sur sa bravoure et sa passion pour le photojournalisme. Il s’en souciait.