C’est lors d’une de ces fêtes que, dans la nuit du 20 novembre, il a été détenu sans raison apparente par des hommes non identifiés portant des uniformes non précisés des forces de sécurité irakiennes.

Toute sa famille et ses amis ont appris que des hommes armés ont attaqué l’hôtel Ishtar dans le centre de Bagdad, où Fakhry, 31 ans, a organisé un événement Ladies Night pour jusqu’à 200 personnes autour de la piscine de l’hôtel. Ils ont emmené Fakhry, un ami qui était le cousin d’un ministre et une dizaine de fêtards, ensemble dans des véhicules et sont partis.