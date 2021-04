Robbie ‘The Bear’ Broughton, un poids lourd de 6 pieds 2 pouces et 252 livres, a aidé à déplacer environ 41 millions de dollars en espèces tout en travaillant également pour d’autres gangs et en facturant 7,5% de commission, ainsi qu’en utilisant un téléphone crypté avec le nom d’utilisateur NovaBear.

Il a travaillé pour une paire de frères, Alan et John Tobin, qui jusqu’à récemment a passé quatre ans à diriger une entreprise décrite au tribunal comme « criminellement sophistiqué, hautement rentable et bien organisé », approvisionnant d’autres gangs à travers le Royaume-Uni en stupéfiants.

Les Tobin faisaient principalement le commerce de la cocaïne, mais aussi de l’héroïne, du cannabis et de la kétamine, qui étaient livrés à d’autres gangs de Manchester, du West Yorkshire, de Cumbria, de Humberside, des Cornouailles et de Londres, s’étendant au nord du Pays de Galles et en Écosse.

Leur chute a été provoquée lorsque le duo a ordonné à Jamie Simpson, qui était sous surveillance, de transporter environ 28 millions de dollars de cocaïne du Kent à Warrington.

Alors que Simpson descendait l’autoroute M6 en août 2018, les détectives de l’Unité du crime organisé et grave de la police du Cheshire ont saisi le 370 lb de cocaïne – un record britannique sur terre.

Les flics ont fait pression pour une affaire qui a abouti à la Cour de la Couronne de Liverpool après un autre buste l’année dernière, lorsque les maisons des suspects ont été pillées.

Tel que rapporté par Liverpool Echo, le juge Garrett Byrne, qui a prononcé la peine hier, a décrit Broughton, père de 38 ans marié, de deux enfants comme « un exécuteur ».

« Il était le muscle, » a élaboré le juge. « Il a recouvré les dettes payées et envoyé par courrier de grosses sommes d’argent. »

Le juge Byrne a déclaré que les références aux personnages parlaient « très hautement » de Broughton, louant son « qualités de père de famille et d’ami aimant et attentionné » qui « fait tout son possible pour aider les gens » et dont la famille le manquerait pendant qu’il est en prison.

Défendant l’ancien bagarreur, Anthony Barraclough a insisté sur le fait que Broughton devrait être condamné simplement comme un « blanchisseur d’argent ».

« Il n’y a aucune preuve qu’il ait attrapé qui que ce soit ou commis des actes de violence », Barraclough protesta. «Le fait est que ‘Robbie l’ours’ est un gars énorme. S’il est à l’arrière-plan, il devient un exécuteur.

« Il n’a jamais utilisé la violence depuis longtemps et c’était de la violence. Il y a une grande différence entre ce qu’il pouvait faire – il n’y a pas de lésions corporelles graves et ainsi de suite. »

Affirmant que Broughton était ami avec les Tobins depuis au moins 20 ans dans des gymnases tels que la légendaire Wolfslair MMA Academy à Widnes, Barraclough a ajouté: «Beaucoup de gens, s’ils ne sont pas aussi grands que lui, s’ils ne sont pas aussi en forme que lui, ils aiment s’associer à Robbie l’ours.

« Ils aiment le regarder sur Youtube, dans ses combats dans différentes parties du monde et dire: » Je m’entraîne avec lui « . »

Le contact téléphonique entre Broughton et les autres accusés n’a été que « social », Barraclough a attesté, mais Broughton « accepte qu’il y ait eu un stade où il n’était pas seulement le grand Robbie l’Ours, avec un grand cœur comme toutes ces références de personnages, mais il est devenu Robbie le grand idiot mou parce qu’il s’est permis de s’impliquer avec ces gens.

«J’ai peur qu’en plus d’être un homme bon, il soit un imbécile et un idiot, parce qu’il est allé et s’est laissé entraîner là-dedans – peut-être pour l’idée d’un gain financier – mais il va maintenant payer pour cela.

« Il travaillait toutes les heures disponibles en effet toute la nuit comme portier. Il n’était même pas tous les jours avec ces gens. Il était utilisé quand on avait besoin de lui. »

Malgré sa longue peine, le juge Byrne a reconnu à Broughton: «Cela reste une possibilité dont vous avez, au moins dans une certaine mesure, été profité.

Broughton a avoué le complot de cocaïne, après cinq condamnations antérieures pour neuf infractions, notamment la possession d’un article à lame en 2007 et de coups et blessures en 2009.

Simon Leech, 29 ans, a été condamné à huit ans de prison et Brian McQuillan, 51 ans, a été emprisonné pendant six ans et quatre mois après que les deux ont été impliqués dans l’entreprise.

Alan Tobin a été condamné à 20 ans et John Tobin a été condamné à une peine de 19 ans et huit mois.

«C’était une entreprise à l’échelle nationale qui vous rapportait d’énormes sommes d’argent, ce qui alimentait vos modes de vie somptueux», Le juge Byrne leur a dit.

« L’argent a été envoyé par courrier à divers endroits et s’est finalement retrouvé à Canary Wharf à Londres, lorsqu’il a été acheminé par diverses sociétés écrans et blanchi par des professionnels. »