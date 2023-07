Il était difficile de ne pas sourire à la livraison animée de Sarah Ferguson des nouvelles dévastatrices sur le cancer

Le diagnostic de choc du cancer du sein de la duchesse d’York a été révélé cette semaine.

Sarah Ferguson, 63 ans, a subi une seule mastectomie à l’hôpital privé King Edward VII de Londres avant de sortir samedi.

Elle va maintenant passer des mois à récupérer au Royal Lodge de Windsor où elle vit avec son ex-mari, le prince Andrew.

S’exprimant sur Tea Talks, un nouveau podcast qu’elle co-anime, Sarah a déclaré: «Je veux que chaque personne qui écoute ce podcast aille se faire contrôler, va se faire dépister, va le faire.

«Le cancer peut être silencieux, une petite chose silencieuse qui se cache. Allez vous faire dépister, allez vous faire contrôler. N’attendez pas.

La documentariste Daphne Barak dresse ici un portrait intime de la bravoure de son amie proche face à son diagnostic de cancer.

QUAND ma chère amie Sarah Ferguson a découvert qu’elle avait un cancer, elle m’a annoncé la nouvelle avec son style typique et irrépressible.

Elle m’a promis que c’était le début d’un coup de pouce de santé qui la verrait rester en forme, bien manger et faire de l’exercice.

Imperturbable, elle a plaisanté en disant que nous pourrions bientôt sortir dans nos jeans skinny blancs.

Il était difficile de ne pas sourire à sa livraison pleine d’entrain d’une nouvelle aussi dévastatrice – mais j’étais toujours inquiet pour mon amie de 30 ans.

J’ai rencontré Sarah pour la première fois en 1992 lorsque je l’ai interviewée en tant que jeune journaliste connue pour obtenir les grandes interviews aux heures de grande écoute, mais nous nous sommes rapprochés ces dernières années.

Maintenant, trois décennies plus tard, elle partageait certaines des nouvelles les plus dévastatrices qu’une personne puisse recevoir.

Ma mère est décédée d’un cancer du sein et je savais à quel point la route pouvait être difficile.

J’étais chez moi en Californie le 11 mai lorsque Sarah a mentionné pour la première fois que quelque chose n’allait pas.

Nous avions envoyé des textos quand je lui ai dit que j’étais allé chez le médecin pour un examen programmé.

Elle m’a remercié d’avoir pris soin de moi.

Au début, j’ai pensé que c’était une Sarah typique, qui s’occupait gentiment d’une de ses amies.

C’était au milieu de la nuit à Los Angeles – mais son message de suivi m’a fait sursauter dans mon lit.

Elle m’a dit qu’elle devait subir une petite opération la semaine suivante.

J’ai été choquée lorsqu’elle m’a dit qu’une petite bosse avait été découverte lors d’une mammographie de routine – ses médecins pensaient qu’il s’agissait d’une croissance précancéreuse et qu’elle avait été détectée tôt.

Les médecins ont enquêté plus avant en utilisant un colorant spécial injecté dans sa veine avant une IRM pour créer une image plus claire du cancer possible.

C’est après cette procédure qu’ils ont pris la décision d’enlever la masse par chirurgie.

Elle est allée se faire opérer la semaine suivante au King Edward VII’s Hospital de Londres.

Tout s’est bien passé – et nous espérions qu’il s’agirait d’une alerte au cancer, rien de plus.

En attendant, Sarah a insisté sur le fait que ce serait comme d’habitude.

Elle s’est rendue à Bogata avec son organisation caritative Sarah’s Trust et a assisté à un mariage à Venise, m’envoyant une photo dans une robe verte soyeuse sur l’une des célèbres gondoles.

Elle avait l’air magnifique, l’image de la santé.

Sarah a continué à voyager pour son travail caritatif et a joué la grand-mère adorée de son nouveau petit-fils Ernest, qui a mis un énorme sourire sur son visage.

Elle était ravie de la nouvelle arrivée – mais m’a dit qu’elle se sentait fragile.

Le lendemain, mon cœur s’est presque arrêté quand elle m’a dit qu’elle allait subir une mastectomie le mardi suivant.

Une biopsie de la masse avait confirmé qu’il s’agissait bien d’un cancer.

L’instinct initial de Sarah était d’essayer de me remonter le moral avec sa blague sur l’achat de ces jeans skinny assortis.

Toujours altruiste, elle m’a dit de ne pas m’inquiéter.

Je suis proche de Sarah depuis des décennies mais même moi j’ai été surpris par sa bravoure face à une telle épreuve.

Elle semblait se soucier plus de garder mon moral que de son propre diagnostic.

J’ai proposé de prendre l’avion depuis les États-Unis pour la rejoindre pour l’opération, mais elle m’a dit qu’elle était entre de bonnes mains.

Sa sœur Jane l’avait rejointe depuis l’Australie et ses filles ont également été une source de réconfort – Eugénie a pratiquement emménagé avec sa mère ces dernières semaines et Béatrice est constamment au téléphone.

En ce qui concerne le jour de la mastectomie mardi dernier (20 juin), je pouvais sentir qu’elle était nerveuse.

J’attendais avec impatience des nouvelles quand dimanche dernier, elle a envoyé un message pour dire qu’elle était enfin de retour à la maison.

Elle a dit qu’elle était encore en train de digérer ce qui lui était arrivé et l’a décrit comme « extraordinaire ».

Je lui ai envoyé un bouquet de fleurs violettes, sa couleur préférée.

Choqué mais déterminé

Quand je lui ai parlé un jour plus tard, elle semblait choquée mais déterminée.

« Tu vas battre ça, » lui ai-je dit. Elle a accepté qu’elle le ferait.

Sarah admet qu’elle a une « longue convalescence » devant elle, mais si quelqu’un a l’esprit pour s’en occuper, elle le fait.

Parce que mon ami a déjà eu tellement à supporter.

Ces dernières années ont été particulièrement difficiles.

Elle a été un rocher pour son ex-mari, au milieu du scandale de son association avec le magnat en disgrâce Jeffrey Epstein.

Lorsqu’elle attendait sa première opération en mai, elle craignait que tout cela ne soit dû au stress.

Nous avons discuté de la situation en avril, lorsque j’ai rencontré Sarah à Londres.

Mon mari Erbil Gunasti et moi étions en ville pour des réunions sur une émission spéciale à venir et avons naturellement pris le temps de voir notre ami.

C’était mon anniversaire et même si Sarah avait déjà envoyé un cadeau attentionné chez moi aux États-Unis, elle est arrivée avec un autre.

Nous partageons l’amour des chiens et elle m’a présenté un sac spécial pour promener mes trois cabots, qui comprend des espaces pour les friandises et les sacs à caca.

À mon tour, je lui ai donné un sac à main d’été et une visière de golf qu’elle a joyeusement modelés dans les clichés d’Erbil du jour.

C’était un après-midi amusant, mais aussi émouvant.

Sarah est le ciment de la famille York et se sent parfois presque essoufflée à cause de l’amitié de son ex-mari, le prince Andrew, avec le pédophile Jeffrey Epstein.

Le torrent d’articles et de documentaires a fait des ravages.

Sarah serait la première à admettre qu’elle a fait des erreurs – qui n’en a pas fait ?

Mais elle a ressenti tout le poids des conséquences de l’association d’Andrew avec Epstein, même si elle n’avait pas grand-chose à voir avec la financière en disgrâce elle-même.

Parce qu’elle garde sa famille proche et qu’elle a été une superbe mère, grand-mère et amie de soutien pour son ex-mari alors qu’elle était désespérée (plus que quiconque le sait), elle s’est déclarée coupable par association.

Bien qu’Andrew ait toujours nié avoir jamais rencontré son accusatrice Virginia Roberts-Giuffre, sa réputation a indéniablement été ternie.

Et Sarah a été là à travers tout cela. Quand Andrew a été dépouillé de ses titres et de ses patronages.

Quand il a été rétrogradé au rang de royal sans travail et a perdu tout ce qu’il savait, y compris sa mère bien-aimée.

Elle était là lorsque divers membres de la famille et amis se sont montrés cruels et désobligeants, et elle était à ses côtés après la mort de la reine lorsque de «mauvais messagers» lui ont suggéré de quitter leur maison.

Sarah avec Erbil et moi à Beverly Hills en mars lors de la promotion de son roman A Most Intriguing Lady.

C’est à cette époque que les rapports indiquaient qu’elle n’avait pas été invitée au couronnement du roi.

Mais plutôt que de réagir avec colère ou colère, Sarah l’a géré avec grâce.

Elle m’a rappelé qu’elle était invitée aux réunions de Noël et de Pâques avec la famille royale et qu’elle entretient une relation chaleureuse avec Camilla.

J’admirais la façon positive dont elle le regardait. Tout comme j’admire la façon positive dont elle continue de gérer son diagnostic de cancer.

Et j’ai deux paires de jeans skinny qui attendent dans ma garde-robe pour quand elle se sentira mieux.