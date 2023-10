Le Royaume-Uni a connu températures record pendant l’été extrêmement chaud, et certains animaux de compagnie étaient particulièrement exposés.

Ce qui s’est passé?

Il est conseillé aux personnes possédant du gazon artificiel d’être très prudentes lorsqu’elles emmènent leurs chats et leurs chiens à l’extérieur, car la surface surchauffée peut brûler les coussinets des pattes. le miroir signalé.

Le Dr Samantha Webster a déclaré que l’insolation est une possibilité et qu’une extrême prudence doit être prise une fois que la température atteint 24 degrés Celsius (75,2 Fahrenheit). Il a été conseillé aux gens de tester le faux gazon avec le dos de la main. Si le gazon était trop chaud pour y tenir la main pendant sept secondes, il était trop chaud pour les animaux domestiques.

« Même s’il ne fait pas aussi chaud que le tarmac ou les dalles de pavage, le gazon artificiel peut également présenter un risque pour les pattes de votre animal en été », a-t-elle déclaré. “Il est très important de noter que si vous avez du gazon artificiel dans votre jardin, celui-ci chauffera très rapidement s’il est exposé à la lumière directe du soleil et doit donc être traité avec la même prudence que le trottoir.”

Pourquoi est-ce préoccupant ?

Le Mirror a déclaré qu’un propriétaire britannique sur 10 possédait du gazon artificiel, bien que la demande en 2023 ait été en baisse de 66 % à partir de 2021.

Webster a noté que le gazon naturel reste beaucoup plus frais que le gazon artificiel, une vérité confirmée par des preuves anecdotiques.

“L’insolation se produit lorsqu’un chien ou un animal de compagnie est incapable de réguler efficacement sa température corporelle”, dit-elle. dit. “Contrairement aux humains, qui peuvent transpirer à peu près n’importe où sur le corps, les chiens ne peuvent transpirer que par leurs pattes.”

Parce qu’ils évacuent la chaleur en haletant, les chiens ont plus de mal à se rafraîchir à mesure que les températures augmentent, et leur fourrure ne les aide pas.

Ce qui peut être fait?

Premiers signes d’insolation inclure un halètement, une agitation ou une agitation, une bave, des gencives rouges, une accélération du rythme cardiaque et des vomissements ou de la diarrhée. Les animaux doivent être retirés de la chaleur et donnés des serviettes humides et fraîches, en particulier autour du cou et entre les pattes arrière.

Les propriétaires peuvent également mouiller les oreilles et les coussinets de leurs animaux. Donnez-leur de l’eau, mais ne les laissez pas boire trop rapidement. S’ils ne veulent pas boire, mettez de l’eau sur leur langue. Ne leur donnez pas de glace et ne les plongez pas dans de l’eau froide, car cela pourrait choquer leur système, et emmenez-les chez le vétérinaire.

Même si la popularité du gazon artificiel a plongé, sa prévalence est inquiétante. Le produit à base de plastique contribue à toxines dans le environnement et a été associé à des risques extrêmes pour la santé, notamment la mort par cancer du cerveau de six anciens joueurs de la Ligue majeure de baseball qui ont passé une grande partie de leur carrière en surface.

Rejoignez notre bulletin d’information gratuit pour des conseils faciles à économiser davantage, gaspiller moinset aide-toi tout en aidant la planète.