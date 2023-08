Il est venu en Colombie-Britannique en tant que réfugié. Maintenant, ce champion de boxe s’entraîne pour une candidature olympique

Lorsque Dalis Gures est arrivé adolescent à Vancouver avec sa mère célibataire et ses quatre frères et sœurs en 2016 – via un camp de réfugiés au Kenya – l’athlète canado-éthiopien avait joué au football mais n’avait jamais envisagé la boxe.

Sa vie a changé après avoir eu des ennuis pour une bagarre au lycée.

« Je me faisais harceler par des enfants plus âgés que moi », a déclaré Gures à CBC News dans une interview. « Un enfant disait racisme et le mot N … et un jour, j’en avais juste assez et j’ai craqué. »

Les deux élèves impliqués ont été suspendus, Gures purgeant sa suspension à l’école. Plus tard, un professeur d’éducation physique lui a suggéré d’essayer un programme d’accueil gratuit pour les jeunes au Eastside Boxing Club.

« J’ai commencé le voyage de la boxe », se souvient-il, alors qu’il s’entraînait lundi dans un parc du centre-ville avec d’autres boxeurs. « Cela m’a donné une passion et quelque chose pour laquelle je me réveillais le matin. La boxe m’a simplement aidé dans la vie et a complètement changé ma vie. »

Quatre ans seulement après avoir appris le sport de combat, le joueur de 20 ans est devenu le meilleur boxeur poids plume de la Colombie-Britannique, qui comprend des athlètes pesant de 57 à 63,5 kilogrammes. Il a remporté les championnats provinciaux à trois reprises dans sa catégorie.

REGARDER | Champion de boxe de la Colombie-Britannique Dalis Gures en train de s’entraîner et de parler de son parcours :

Au cours de la dernière année, Gures s’est fixé comme objectif de représenter le Canada au sein de son équipe de boxe olympique. Boxe Canada organise une compétition de qualification en décembre à Montréal.

Gures a terminé deuxième de justesse lors de la dernière épreuve de qualification plus tôt cette année.

« C’est mon rêve et je veux réaliser mes rêves », a-t-il déclaré à CBC News.

« Un obstacle important »

Selon le directeur de la haute performance de Boxe Canada, Kraig Devlin, Gures a de réelles chances de représenter bientôt son nouveau pays – dont il est devenu citoyen l’an dernier – sur la scène internationale.

Dalis Gures, 20 ans, s’entraîne lundi dans un parc de Vancouver avec son premier entraîneur de boxe, Shoyan Wright, devenu depuis comme un grand frère, dit-il. (Maggie MacPherson/CBC) Gures s’entraîne avec son premier entraîneur de boxe et maintenant ami proche, Shoyan Wright. (Maggie MacPherson/CBC) « C’est très réaliste, oui, s’il remporte les championnats nationaux… il aurait accès pour représenter le Canada aux deux qualifications olympiques. Ce sont des qualifications mondiales. » dit Devlin.

Parce qu’il n’a pas encore l’une des huit «cartes» de Boxe Canada – le terme pour désigner les créneaux réservés par Sports Canada pour financer les meilleurs athlètes du pays dans diverses catégories olympiques – il n’a pas encore accès aux fonds fédéraux pour le sport.

« Si vous n’êtes pas breveté … dans la plupart des cas, les athlètes doivent collecter des fonds pour eux-mêmes », a expliqué Devlin, « ou dépenser leur propre argent afin de poursuivre les opportunités d’entraînement et de compétition. »

Cela a donc conduit Gures à essayer de lever 15 000 $ de fonds pour se concentrer à plein temps sur la formation de niveau supérieur. Jusqu’à présent, il a amassé près de 1 000 $ de cette somme pour déménager pour s’entraîner à Montréal, qui accueille le quartier général de l’entraînement de l’équipe nationale du pays.

Comme il l’a dit dans sa campagne sur la plateforme de collecte de fonds, Make A Champ, les contraintes financières sont devenues « un obstacle important » sur son chemin vers le ring mondial.

« Ce gamin n’allait pas abandonner »

Shoyan Wright se souvient du premier jour où Gures est entré dans l’Eastside Boxing Club, où Wright a entraîné le groupe de jeunes.

Le gymnase avait été contacté par le professeur du lycée de Gures et l’attendait.

« Je me souviens juste d’un enfant avec un gros afro », a déclaré Wright. « Et vous pouvez juste dire qu’il était un peu en colère.

« Mais il avait faim… ce gamin n’allait pas abandonner. »

Là, Gures a appris la discipline, la patience et un engagement à s’entraîner et à vivre en meilleure santé, a-t-il rappelé. Il a été forcé d’attendre et d’apprendre avant de s’entraîner avec les autres.

Cependant, Wright a vu l’athlète en herbe aller de défaite en défaite lors de ses premières compétitions. De tels revers en début de carrière sont au mieux démoralisants ; certains envisagent d’arrêter, dit-il.

« Quand il a perdu ses deux premiers combats … il était comme, ‘Que pensez-vous que je devrais faire?' » a déclaré Wright à propos d’un appel téléphonique découragé de Gures.

« ‘C’est à vous de décider. Vous pouvez arrêter et toujours vous demander – ou vous continuez' », se souvient-il avoir dit à Gures à l’époque. « J’ai eu la chance d’être témoin de tout le travail qu’il a accompli », a ajouté Wright.

REGARDER | Gures perd face au Québécois Victor Tremblay lors de la compétition de qualification pour les Jeux panaméricains de 2023 :

« Un laps de temps très court »

L’un de ses entraîneurs actuels, l’entraîneur indépendant Tariq Abdulrahman, a également vu ses premiers combats.

« Je me souviens en fait d’avoir regardé son premier combat », se souvient-il. « Je pensais que c’était quelque chose d’assez spécial. Il s’est démarqué. »

Abdulrahman a déclaré que les deux hommes se sont rencontrés après le combat et ont eu « un lien immédiat », à la fois dans l’éthos de la boxe et dans les « similitudes culturelles » en tant qu’immigrants et musulmans.

« Voir son ascension depuis son premier combat jusqu’à devenir champion provincial… et être classé parmi les meilleurs athlètes de sa catégorie de poids au Canada en très peu de temps est certainement un hommage à sa capacité naturelle, son zeste, et son amour pour le sport », a déclaré Abdulrahman alors qu’il entraînait Gures lundi.

Il étudie également actuellement avec le fondateur et entraîneur-chef du Mendoza Boxing Club, Oneal Mendoza, qui a qualifié Gures de « talent naturel brut » et « extrêmement athlétique et aussi d’un grand QI ».

Mendoza et d’autres combattants organisent un événement de boxe pour aider les efforts de collecte de fonds de Gures, ce qui n’est pas inhabituel pour les champions émergents.

« Ces athlètes et combattants viennent du bas ou de zéro », a déclaré Mendoza. « Ils sont très jeunes et ont besoin de beaucoup de conseils. Les fonds sont toujours importants aussi… alors nous essayons toujours de faire notre part pour aider ces athlètes à montrer leur plein potentiel. »

Pour Gures, chaque défaite sur le ring – la plus récente contre le boxeur poids plume numéro un du Canada en juin