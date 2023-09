Le typhon Haikui a laissé une trace de destruction à Taiwan.

Environ 80 personnes ont été blessées.

Plus de 7 000 personnes ont été évacuées.

Taïwan s’est réveillé lundi avec des arbres renversés, des inondations et des pluies persistantes après que le typhon Haikui ait touché terre sur l’île et balayé pendant la nuit ses chaînes de montagnes centrales.

Haikui a initialement semblé quitter l’île, mais a touché terre une deuxième fois tôt lundi dans le sud-ouest de Kaohsiung, avant d’être déclassé en violente tempête tropicale.

Aucun décès n’a été signalé, mais des destructions ont été constatées sur la côte de Taitung, un comté montagneux de l’est de Taiwan, moins peuplé, où la tempête a frappé directement la veille.

« Je vis ici depuis si longtemps et je n’ai jamais vu de telles rafales de vent », a déclaré Chen Hai-feng, 55 ans, chef de village de la commune de Donghe, à Taitung, où il se trouvait avec une équipe de travail tôt le matin pour enlever des arbres sur une route. .

Bien qu’Haikui soit considérée comme moins violente que les tempêtes précédentes, Chen a déclaré qu’elle semblait plus puissante.

« Cela est venu directement à travers nous. »

LIRE | « Menace considérable pour la plupart des régions » : Taïwan ordonne à des milliers de personnes d’évacuer à l’approche du typhon Haikui

Plus au nord de Donghe, des ouvriers ont transporté des blocs massifs jusqu’à une autoroute côtière qui s’était partiellement effondrée sous la force des vagues, espérant que les structures en béton absorberaient l’impact.

Le parapluie d’un homme se déforme à cause des vents violents et de la pluie à Yilan alors que le typhon Haikui touche terre dans l’est de Taiwan. AFP I-Hwa Cheng/AFP

Haikui – le premier typhon qui frappe Taiwan depuis quatre ans – a forcé l’évacuation de plus de 7 000 personnes à travers l’île, en particulier des régions montagneuses sujettes aux glissements de terrain.

Des centaines de vols ont été annulés et des entreprises fermées.

Plus de 217 000 foyers ont été temporairement privés d’électricité au cours de la journée.

Lundi matin, 58 000 foyers n’avaient toujours pas d’électricité, tandis que les écoles et les entreprises restaient fermées dans 14 villes en raison de pluies torrentielles.

Un prévisionniste du Bureau central météorologique de Taiwan a déclaré que Haikui semblait initialement se déplacer à travers l’île et s’éloigner vers la mer, mais qu’il avait touché terre une deuxième fois à Kaohsiung vers 04h00 (20h00 GMT dimanche).

Les gens regardent d’énormes vagues à Yilan alors que le typhon Haikui touche terre dans l’est de Taiwan. AFP I-Hwa Cheng/AFP

Pendant la nuit, « le centre du typhon tournait presque autour » de Kaohsiung, mais à mesure qu’il se déplaçait le long du littoral, « la structure du typhon est endommagée par le terrain et s’affaiblit progressivement », a-t-elle expliqué.

Les médias locaux ont rapporté que les routes avaient été inondées à Kaohsiung et que des arbres déracinés étaient éparpillés dans les rues.

Près de 80 personnes ont été blessées lors du typhon, selon les autorités, même si elles étaient mineures – principalement à cause de chutes d’arbres et d’accidents de voiture.

Haikui devrait désormais apporter des vents violents et de la pluie au sud et au nord-est, ainsi qu’aux îles périphériques de Taiwan, Kinmen et Penghu.