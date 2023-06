Il est venu au Canada avec une acceptation universitaire en main. La semaine prochaine, il doit être expulsé

Des étudiants internationaux indiens qui disent que leur avenir au Canada est en danger sans que ce soit de leur faute ont campé devant un bâtiment de l’Agence des services frontaliers du Canada à Mississauga en signe de protestation pendant plus d’une semaine.

Parmi eux, Lovepreet Singh, qui dit être censé être expulsé dans moins d’une semaine, le 13 juin.

Singh est venu au Canada en 2017 pour fréquenter le campus de Mississauga du Lambton College, dit-il. Une partie de ce processus comprenait l’embauche d’un agent d’immigration pour l’aider à franchir les étapes de la candidature à une école canadienne et de l’immigration dans le pays, dit-il, ce qui a abouti à une lettre d’offre qu’il a utilisée lors de son entrée dans le pays.

Mais quand il est arrivé au Canada, tout ce qu’il a trouvé, c’est la confusion. Singh dit que le collège lui a dit qu’il ne se présentait pas dans leur système.

La raison de cela et de son expulsion, dit-il, est que l’agent lui aurait donné une fausse lettre d’offre.

« [My family] ont sacrifié leurs économies de toute une vie pour parrainer mes études ici et après cinq, six ans… je suis menacé d’expulsion », a-t-il déclaré. « Mon rêve est brisé.

Il a essayé de passer à autre chose, d’obtenir un nouveau permis d’études et de suivre un cours dans une autre école à Montréal. Mais même après avoir obtenu ce deuxième permis d’études, il dit qu’on lui a dit qu’il serait expulsé à cause de la fausse lettre d’offre qu’il aurait utilisée en venant dans le pays.

Singh est rejoint dans sa manifestation sur le parking par une quinzaine d’autres étudiants internationaux qui, selon lui, ont été victimes de la même pratique mais qui n’ont pas encore officiellement déterminé qu’ils seront expulsés. (Nav Rahi/CBC)

Il dit que cela fait des années qu’il n’a pas essayé de joindre son agent d’immigration, dont il n’a plus le contact.

En mars, les émissions de CBC Le cinquième État rapporté sur la question et d’autres étudiants qui ont été touchés.

Singh dit que sa protestation ne concerne pas seulement lui.

« Il y a beaucoup d’étudiants qui souffrent en silence », a-t-il dit. « Il s’agit des droits de [the] toute la communauté des étudiants internationaux. »

« Je crois qu’il a été victime d’une fraude »: député du NPD

Jenny Kwan, la porte-parole fédérale du NPD en matière de logement, d’immigration, de réfugiés et de citoyenneté, a repris le cas de Singh. Kwan dit qu’elle croit qu’il a été victime de fraude et dit que le nombre d’étudiants dont elle a entendu parler et qui ont été touchés par des pratiques similaires est en augmentation – bien qu’elle n’ait pas fourni le nombre exact d’étudiants à qui elle a parlé.

Mercredi soir, le comité fédéral de l’immigration a adopté une motion appelant à la suspension des expulsions en attente, selon un tweet publié par Kwan. Le comité entamera également une étude sur « le programme d’exploitation ciblée auquel sont confrontés 700 étudiants internationaux du Pendjab », indique la motion.

Ensuite, le comité invitera Sean Fraser, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Marco Mendicino, le ministre de la Sécurité publique du Canada, ainsi que des fonctionnaires du ministère, à assister au comité et à fournir un exposé sur la situation, a déclaré Kwan. . Ensuite, le comité fera des recommandations au gouvernement.

« C’est tellement incroyable que ces consultants en immigration sans scrupules profitent des gens », a déclaré Kwan lors d’une entrevue avec CBC Toronto.

« Non seulement prendre leur argent et ne pas livrer ce qu’ils ont dit qu’ils feraient, mais aussi détruire la vie et les rêves des gens. »

Elle a dit qu’elle avait évoqué la situation de Singh avec Fraser.

Dans un communiqué, un porte-parole du département de Fraser a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les cas individuels.

« Nous recherchons activement une solution pour les étudiants internationaux qui sont confrontés à l’incertitude en raison d’avoir été admis au Canada avec des lettres d’admission frauduleuses à l’université », a déclaré Sofica Lukianenko dans un courriel. Le ministère ne s’est pas engagé à suspendre les expulsions d’étudiants qui pourraient être touchés par de fausses lettres.

En 2018, le département a lancé un projet de vérification des lettres d’acceptation, a déclaré Lukianenko, où les agents peuvent envoyer des lettres d’acceptation s’ils ont des inquiétudes à ce sujet lors du traitement d’une demande.

Un porte-parole de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déclaré à CBC News qu’il y avait un certain nombre d’enquêtes actives en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans des cas de fausses déclarations. La loi est une loi fédérale réglementant l’immigration au Canada.

« Les personnes qui se présentent sous un faux jour et/ou utilisent des documents frauduleux pour demander à entrer au Canada ou pour rester au Canada contreviennent à la LIPR et risquent d’être expulsées du Canada », a déclaré Maria Ladouceur dans un courriel.

Le ministère de l’Immigration est responsable de l’examen des demandes de permis d’études, a ajouté Ladouceur.

Plus de 100 étudiants dupés, selon un groupe de défense

L’une des organisations en contact avec les étudiants concernés est l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement. Sarom Rho est un organisateur de l’alliance.

« Plus de 100 étudiants internationaux ont été trompés par des recruteurs en éducation, et beaucoup d’entre eux ont déjà eu des audiences qui les ont jugés inadmissibles à des résidences permanentes », a-t-elle déclaré.

REGARDER | L’enquête de The Fifth Estate, Sold A Lie :

The Fifth Estate s’infiltre pour révéler le pitch fait en Inde par certains agents de recrutement et leurs relations financières avec des collèges au Canada. Attirés par la promesse d’une éducation postsecondaire et d’une chance de construire une vie ici, des milliers d’étudiants étrangers arrivent chaque année et arrivent pour trouver ce qu’on leur a promis, et ce que leurs familles ont payé, souvent n’est pas ce que les attend.

Elle dit que les étudiants sont punis sans faute de leur part.

L’alliance demande l’arrêt de toutes les expulsions ainsi que la résidence permanente pour tous les étudiants concernés.

Il demande également la création d’un programme qui accorde le statut de résident permanent à toutes les personnes sans papiers et renonce à l’interdiction de territoire sur la base de fausses déclarations – ce qui a un impact sur les étudiants qui auraient reçu de fausses lettres d’offre.

Pour sa part, Singh a déclaré qu’il protestait également dans l’espoir que les étudiants internationaux potentiels ne subissent pas le même sort qu’il a subi en arrivant au Canada.

« C’est déchirant. »