Il est urgent de donner du sang et du plasma : Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang a lancé un appel urgent mardi alors que les dons de sang et de plasma ont diminué d’environ 1 500 en raison des conditions météorologiques hivernales dangereuses dans de nombreuses régions du pays.

L’organisation a déclaré que le manque à gagner représente environ 10% des collectes attendues et que davantage de conditions hivernales dans les semaines à venir pourraient menacer l’approvisionnement national en sang.

“Plusieurs groupes sanguins restent bien en deçà de l’optimum”, a déclaré mardi la Société canadienne du sang dans un communiqué de presse, soulignant un “besoin critique” de sang O-négatif, le type universel.

L’énorme «bombe météorologique» qui a créé des défis, des avertissements d’hiver et des avis à travers le pays a forcé les gens à rester chez eux. Le résultat a conduit à de nombreuses annulations de dons potentiels.

“Les conditions météorologiques présentent des défis importants pour nos opportunités de redistribution, ce qui rend l’équilibre des stocks nationaux un défi”, a déclaré Rick Prinzen, directeur de la chaîne d’approvisionnement de la Société canadienne du sang et vice-président des relations avec les donateurs, dans le communiqué de presse. « Nous exhortons les donneurs de toutes les communautés du Canada, qui peuvent se rendre en toute sécurité à un centre de don de la Société canadienne du sang, à prendre rendez-vous dès que possible pour aider à rétablir et à accroître l’approvisionnement en sang et en plasma des patients.

L’organisation a déclaré qu’elle avait dû annuler “de nombreux” événements de collecte depuis le 20 décembre en raison du mauvais temps, ce qui a encore réduit l’approvisionnement en sang.

Cela survient alors que l’approvisionnement en sang a diminué de plus de 35% depuis le début du mois d’octobre. Selon la Société canadienne du sang, il existe un inventaire pour la plupart du sang pour une durée de trois à quatre jours. Idéalement, l’organisation veut cinq à huit jours d’approvisionnement.

Un inventaire stable est essentiel car le sang et le plasma ont une courte durée de conservation. Le plasma congelé peut durer un an, les globules rouges durent 42 jours et les plaquettes ne peuvent durer qu’une semaine.

“Le besoin de plaquettes est pressant et continu pour les patients souffrant de saignements graves ou ceux qui suivent des traitements contre le cancer”, indique le communiqué de presse.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’organisation a déclaré qu’il y avait eu une baisse de 31 000 donateurs réguliers. Entre 400 000 et 425 000 Canadiens donnent du sang régulièrement.

Bien que 6 donneurs éligibles sur 10 pensent que le don de sang ou de plasma est important, seulement 10% prévoient de faire un don avant le 31 décembre, a révélé une enquête d’Ipsos le 16 décembre.

« À la suite de tempêtes, nous entendons souvent des histoires de personnes à travers le Canada offrant d’aider les autres à déblayer la neige ou fournissant des couvertures et des vêtements à ceux qui séjournent dans des refuges. N’oubliez pas que le don de sang ou de plasma pour répondre aux besoins des patients est une autre façon de donner une partie de nous-mêmes pour aider les autres », a déclaré Prinzen.