“Il est trop tard” : Sanusi se moque du candidat de l’APC alors que la Cour suprême annule le limogeage du gouverneur de Kano, Yusuf

L’ancien émir de Kano, Muhammadu Sanusi II, s’est moqué de Nasiru Yusuf Gawuna, de l’APC, pour avoir décrit le jugement de la Cour suprême comme la volonté de Dieu.

L’ancien gouverneur de la CBN a affirmé qu’un musulman était censé accepter tout ce qui lui arrivait en premier lieu, et non après avoir perdu le moindre effort pour obtenir ce qui ne lui appartenait pas.

Le commentaire de Sanusi intervient quelques jours après que la Cour suprême a annulé le limogeage du gouverneur Abba Akbir Yusuf de Kano.

Kano, Kano – Muhammadu Sanusi II, l’ancien émir de Kano, a déclaré qu’il était trop tard pour que Nasir Yusuf Gawuna, candidat du All Progressives Congress (APC), accepte le jugement de la Cour suprême.

Sanusi, l’ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), a déclaré qu’il était trop tard pour que le porte-drapeau de l’APC accepte sa défaite à la Cour suprême comme la volonté de Dieu, un sort qu’il avait refusé d’accepter peu après le scrutin.

Sanusi critique l’acceptation par APC Yusuf de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Kano

L’économiste chevronné a déclaré :

“Un musulman fidèle est censé accepter le sort de tout ce qui lui arrive en premier lieu et non lorsqu’il n’y a aucun moyen de sortir de sa condition.”

Dans son rapport, Le gardien a rappelé que Gawuna et l’APC ont perdu la bataille juridique pour prendre le siège de gouverneur de Kano à la Cour suprême le vendredi 13 janvier, après avoir obtenu la victoire au tribunal et à la Cour d’appel.

Dans sa réaction, Gawuna a décrit le verdict de la Cour suprême comme la volonté de Dieu.

Sanusi réagit au jugement de la Cour suprême sur l’élection du gouverneur de Kano

Mais l’ancien gouverneur de la CBN a déclaré que Gawina était drôle en décrivant le jugement comme la volonté d’Allah après qu’il ait échoué dans tout ce qu’il pouvait pour obtenir la victoire électorale du bon vainqueur.

L’ancien émir aurait exprimé sa joie dans le jugement de la Cour suprême, déclarant qu’il avait demandé à la cour suprême de garantir que la population de l’État de Kano obtienne justice.

Son commentaire se lit dans

“Nous avons toujours dit que puisque nous pratiquons la démocratie et non la dictature, le peuple a le droit d’élire ses dirigeants et ses représentants.”

Le gouverneur Yusuf inclut Ganduje et Kwankwaso dans le nouveau conseil après le verdict de la Cour suprême

Légitime.ng avait rapporté plus tôt que le gouverneur de l’État de Kano, Abba Kabir Yusuf, avait annoncé de nouvelles nominations pour ses prédécesseurs, notamment le président national de l’APC, Abdullahi Ganduje, et le leader national du NNPP. Rabiu Kwankwaso.

Le gouverneur Yusuf a fait cette annonce peu après que la Cour suprême ait annulé son limogeage par le tribunal et la Cour d’appel.

Rappelons que Ganduje et Kwankwaso se sont effondrés peu de temps après que ce dernier ait cédé le pouvoir au premier, et qu’ils sont depuis devenus des ennemis politiques dans l’État.

