« Il est très médiatisé, donc il va être isolé » — Tony Yayo se prononce sur les changements de Diddy dans sa vie dans une prison fédérale

Diddy a été placé en garde à vue le mois dernier et envoyé au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Le 28 octobre 2024, les autorités ont mené une opération interinstitutionnelle à la prison pour assurer la sécurité de tous les détenus. Le rappeur Tony Yayo a évoqué la sécurité de personnalités de premier plan comme Diddy en prison lors d’une interview sur Vlad TV le 2 novembre 2024.

L’animateur DJ Vlad a lancé la conversation en disant que même si le procès est prévu pour mai de l’année prochaine, il n’aura pas lieu car il y a des « accusations en suspens » contre Diddy, également connu sous le nom de Sean John Combs.

« Laissez-moi vous dire le pire à propos de la prison. Parce que vous savez qu’il y a une différence. Il est en prison, pas en prison. La prison, c’est quand il va, s’il y va, à Dieu ne plaise, à ADX, c’est comme si tu ne le faisais pas. Je ne veux pas y aller », a déclaré Yayo.

À un moment donné, DJ Vlad a demandé à Yayo si Sean serait en sécurité en prison, étant donné que Tony avait déjà purgé sa peine pour son implication dans certaines questions juridiques. Yayo a répondu en disant :

« Je veux dire, il est très médiatisé, donc il va être isolé. Donc, comme quand j’étais sur Rikers, j’étais dans la population générale. J’ai donc beaucoup de respect pour ça. Parce que Tory Lanez, le fait qu’il soit dans l’accessoire général est très dangereux. mais il obtient un peu plus de respect, parce que vous ne voulez pas être en détention préventive, la police vous promène toute la journée. »

Les problèmes juridiques de Diddy s’aggravent avec la révélation de nouveaux détails

Comme mentionné, Sean a été arrêté le 16 septembre 2024 pour trafic sexuel, racket et transport en vue de se livrer à la prostitution. Page Six a obtenu un acte d’accusation du grand jury le lendemain, qui déclarait que les autorités avaient trouvé des preuves telles que des bouteilles de lubrifiant lors des perquisitions menées chez lui en mars de cette année, et qu’elles avaient été utilisées dans de prétendus événements sexuels appelés Freak-Offs.

Alors que Diddy attend actuellement son procès, de nouveaux détails sont apparus dans son cas où une personne nommée Courtney Burgess a affirmé devant un grand jury qu’il avait autrefois possédé des cassettes sexuelles qui auraient présenté Sean, selon la page six.

Lors de son apparition dans l’émission BanfieldBurgess a déclaré que les cassettes comprenaient quelques mineurs aux côtés de huit célébrités. Il a mentionné que les célébrités étaient apparemment sous influence, laissant entendre qu’elles étaient des victimes.

Pendant ce temps, Burgess a été approché par le Département de la Sécurité intérieure, lui ordonnant de soumettre tous les dossiers, disques durs et autres formes de preuves électroniques mettant en vedette Sean. Cependant, les avocats de Sean n’ont partagé aucune réponse aux allégations liées aux cassettes sexuelles.

En septembre de cette année, l’avocat Ariel Mitchell-Kidd a également affirmé Banfield qu’elle a été contactée par une personne anonyme qui a déclaré qu’elle aurait détenu les cassettes sexuelles de Diddy. Ariel, qui représentait l’une des victimes présumées de Sean, a déclaré qu’on lui avait demandé de parler à la personne qui apparaissait dans l’une des vidéos et a ajouté :

« Je peux dire que la vidéo était de nature pornographique. C’était dans sa maison d’Atlanta, et il semble que la personne ne regarde pas la vidéo. Pour moi, il ne semble pas que cette personne sache qu’elle est en train d’être filmée. filmé. »

À quelques mois du procès du 5 mai 2025, le grand jury aurait affirmé qu’il pourrait y avoir des changements dans la date étant donné que davantage de victimes se prononcent contre Diddy, selon The Blast. D’autres mises à jour à ce sujet sont actuellement attendues.

