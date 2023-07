Rendre le Royaume-Uni fou

L’indignation suscitée par l’expansion d’Ulez à Londres et les zones d’air pur détestées à travers le pays ne pourraient pas être plus évidentes.

Il en va de même pour la colère du public face à d’autres projets frappant les automobilistes ordinaires pour des raisons environnementales.

Il est temps que Rishi Sunak freine les politiques d’accident de voiture frappant les automobilistes ordinaires Crédit : AP

Dans la course effrénée vers Net Zero, ce sont ceux qui en ont le moins les moyens qui sont les plus durement touchés par les politiques vertes punitives.

Ils ne sont pas contents d’être financièrement foutus par des politiciens et des militants éveillés pour qui l’achat d’une nouvelle voiture électrique chère n’est pas un problème.

C’est pourquoi Keir Starmer, en lien avec les cinglés antisociaux de Just Stop Oil, est dans une telle panique, réalisant que les propres plans écologiques ruineux du Labour pourraient ne pas être le gagnant du vote que ses partisans serviles dans la Twittersphère l’ont amené à croire.

C’est sans doute aussi la raison pour laquelle Rishi Sunak a ordonné une révision des programmes anti-voitures tels que les quartiers à faible trafic.

Il se dit du côté des automobilistes, ce qui fait plaisir à entendre, mais les mots ne suffisent pas, Monsieur le Premier ministre.

Même le conseiller officiel du gouvernement pour le climat a déclaré que l’interdiction proposée pour 2030 de la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel – cinq ans plus tôt, même, que celle de l’UE – pourrait être trop tôt.

Alors pourquoi n’envisage-t-il pas de le retarder ?

C’est une politique d’accident de voiture qui arrive à une vitesse vertigineuse.

Il est temps qu’il appuie sur les freins.

Devinez-le vous-même

L’informatique arrive à quelque chose lorsque le parti travailliste essaie de paraître plus dur contre le crime que les conservateurs.

Mais il ne devrait pas être nécessaire que les politiciens de chaque côté de la division politique disent à la police qu’ils doivent améliorer leur jeu lorsque tant de crimes ne font l’objet d’aucune enquête, sans parler de non résolus.

Le plan de la secrétaire de l’Intérieur fantôme Yvette Cooper visant à forcer chaque service de police à embaucher plus de détectives suit de près la secrétaire de l’Intérieur Suella Braverman leur disant d’enquêter sur tous les crimes qui ont « une piste raisonnable ».

Parlez d’énoncer l’évidence, mais les chefs de police écoutent-ils même?

Ou sont-ils trop occupés à demander à leurs agents de régler les conflits sur les réseaux sociaux pour s’occuper des cambrioleurs ou des voleurs à l’étalage ?

Sinon, comment expliquer que les flics veuillent fournir aux détaillants en proie au vol des kits de collecte de preuves de bricolage et les amener à rédiger leurs propres rapports de crime ?

Au moins, cela pourrait signifier que certains de ces crimes sont enfin examinés. Ce qui est plus que ce qui s’est passé jusqu’à présent.

Crème glacée

UN glacier pour les Londoniens chics sert des gelatos aromatisés avec les marques préférées.

Envie d’un sorbet au Heinz Tomato Ketchup, ou Branston Pickle, ou encore Birds Eye Petit Pois ?

Si les goûts ne vous laissent pas froid, alors les prix – à 15 £ le pot – pourraient vous faire penser qu’ils prennent le pois.