Il est temps que nous récoltions les bénéfices de l’incroyable déploiement de vaccins en Grande-Bretagne et retrouvions notre liberté

La liberté enfin

À VOTRE SANTÉ! Dans deux semaines demain, le premier ministre promet de nous rendre l’une de nos libertés les plus chères : le droit de rester au bar et de commander une pinte.

Cela, et ne plus être obligé de porter un masque, ou d’adhérer à la règle économiquement ruineuse d’un mètre plus, ou de scanner un code QR, sera bien accueilli par les entreprises et leurs clients à travers le pays.

Nous attendons les petits caractères de ce que Boris Johnson annoncera demain.

Il fait face à une action d’arrière-garde de la part de scientifiques – y compris la membre de Sage soutenant les communistes Susan Michie – qui veulent que nous portions des masques pour toujours et un jour.

Et les syndicats d’enseignants militants qui considèrent les enfants comme rien de plus que des monnaies d’échange qui propagent des germes

Mais la vérité est que même si les cas de Covid continueront de monter en flèche pendant un certain temps et, malheureusement, il y aura des hospitalisations et des décès, le lien entre Covid et une maladie grave s’affaiblit.

Des milliers de personnes meurent chaque année de la grippe et nous ne mettons pas la nation entière en résidence surveillée de façon prolongée.

Comme l’indique clairement le nouveau secrétaire à la Santé Sajid Javid, nous allons devoir apprendre à vivre avec Covid pendant que le gouvernement et les scientifiques continuent d’essayer de lutter contre le virus comme d’autres maladies mortelles.

Le déploiement du vaccin a fonctionné.

Il est temps d’en récolter les fruits et de retrouver notre liberté.

Nos enfants prodiges

AVEC la finale de l’Euro 2020 à portée de main, nos adversaires de demi-finales, le Danemark, originaire de Carlsberg et Hans Christian Andersen, ne sont pas les seuls producteurs de contes de fées. Probablement.

La transformation de l’Angleterre par Gareth Southgate en challengers de bonne foi a été un livre de contes, et en grande partie grâce à sa foi dans la jeunesse.

Son équipe, avec Bukayo Saka, 19 ans, et Jude Bellingham, 17 ans seulement, est la deuxième plus jeune du tournoi.

Nos footballeurs ne sont pas les seuls à montrer que l’avenir est radieux.

L’adolescente de tennis de Wimbledon Emma Raducanu, 18 ans, joue dans les 16 derniers de son tout premier tournoi du Grand Chelem ce soir.

Nos brillants jeunes font du sport un jeu d’enfant.

Médaille précieuse

AVEC des initiatives comme notre armée Jabs et nos prix Who Cares Wins, The Sun est fier de soutenir nos héros du NHS, c’est pourquoi nous avons fait campagne pour qu’ils reçoivent la George Cross.

Pendant sept décennies, le personnel du NHS a servi, comme l’a dit la reine, « avec courage, compassion et dévouement », jamais autant que pendant la pandémie.

À l’occasion de la Journée nationale de remerciement, il ne pouvait y avoir de plus grande expression de gratitude de la part de la nation, ni une plus amplement méritée.