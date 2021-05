Il est temps que nous nous éduquions: Varun Dhawan et d’autres critiquent YouTuber pour des remarques raciales sur le député d’Arunachal | Nouvelles des gens

Bombay: Les stars de Bollywood Varun Dhawan, Rajkummar Rao et Kriti Sanon ont critiqué un YouTuber pour ses propos racistes à l’encontre du député de l’Arunachal Pradesh, Ninong Ering.

Paras Singh, qui se fait appeler «Paras Official» sur sa chaîne YouTube, avait dans une vidéo publiée dimanche qualifiée le député du Congrès Ninong Ering de non-Indien et affirmait que «l’État faisait partie de la Chine», suscitant la fureur des Arunchalees comme ainsi que des gens d’autres régions du pays.

Singh, qui a été arrêté mardi à Ludhiana, a apparemment été irrité contre Ering après que le député du Congrès ait écrit une lettre au Premier ministre Narendra Modi, demandant l’interdiction de la relance du nouvel avatar Battlegrounds Mobile India de PUBG Mobile India.

Le cinéaste Amar Kaushik, connu pour les films « Stree » et « Bala », a été le premier de l’industrie cinématographique à critiquer Singh pour ses remarques.

«Être ignorant de votre pays et de sa région est une stupidité en soi, mais lorsque cette ignorance est exprimée de manière offensive, elle devient toxique. Nous devons tous appeler et condamner cette ignorance d’une seule voix et faire comprendre à tous les idiots que C’EST. PLUS ACCEPTABLE « , a-t-il écrit sur ses histoires Instagram.

Dhawan et Sanon, qui jouent dans le prochain film de Kaushik « Bhediya », qui a été tourné dans l’Arunachal Pradesh, ont partagé la publication du cinéaste sur leurs histoires Instagram respectives.

«Ayant passé tant de temps en Arunachal Pradesh, il est temps que nous nous informions, ainsi que les autres, de la gravité de la situation», a écrit Dhawan.

Sanon a déclaré qu’il était grand temps que les gens commencent à respecter chaque individu du pays avec « un respect égal ».

« Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens! Il est grand temps que nous traitions chaque individu et chaque région de notre pays avec le même respect. Merci d’avoir parlé de cela @amarkaushik », a-t-elle écrit dans son message.

Rao, qui a travaillé avec Kaushik pour la comédie d’horreur de 2018 « Stree », a simplement partagé le post du cinéaste.

«Totalement inacceptable», a écrit la star de ‘Pataal Lok’ Abhishek Banerjee sur son compte Instagram aux côtés de la publication de Kaushik.

Singh s’était excusé pour ses remarques dans une autre vidéo YouTube lundi.

La police de Ludhiana, sous la surveillance étroite de la police d’Arunachal, l’a arrêté après avoir retrouvé ses allées et venues. Il a également été accusé d’incitation à la mauvaise volonté et à la haine envers les habitants de l’État du nord-est.