Il est temps que les travaillistes et les conservateurs abandonnent le rêve vert de Net Zero et cessent de punir les gens ordinaires

QUAND il s’agit de la grande chimère verte de Net Zero, le public est traité comme des ventouses.

Oui, le Parti travailliste est totalement sous l’emprise de la nouvelle religion verte, voulant un arrêt total de l’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord. Restez calme, ce gentil M. Poutine s’occupera de nous !

Les gens ordinaires sont ignorés à la fois par les travaillistes et les conservateurs en faveur de la nouvelle religion verte Crédit : Fonctionnalités Rex

On nous a solennellement parlé de toute la « révision » de l’ULEZ après que les conservateurs se sont accrochés de justesse à l’ancien siège de Boris Johnson lors de la récente élection partielle. Crédit : Getty

Mais croyez-vous vraiment que les conservateurs sont bien meilleurs ?

Après que les conservateurs se sont accrochés à l’ancien siège de Boris à Uxbridge et South Ruislip par un dérisoire 495 votes, on nous a dit solennellement qu’il y avait beaucoup de «repenser» et de «réfléchir» en cours au sommet de la politique britannique.

Les travaillistes n’ont pas gagné à Uxbridge – malgré les nombreux péchés de Bojo, malgré la chute des conservateurs dans les sondages – parce que les travailleurs méprisent chaleureusement la taxe sur les zones à émissions ultra faibles du maire travailliste Sadiq Khan sur les véhicules plus anciens.

Après Uxbridge, Keir Starmer aurait exhorté Khan à « réfléchir » à son expansion d’ULEZ.

Pendant ce temps, réalisant que le fanatisme vert est très probablement un poison pour les bureaux de vote, on nous taquine que Rishi Sunak « réfléchit » à la ruée vers le net zéro de son parti.

Et ce ne sont que des petits riens.

Malgré toutes leurs prétendues « réflexions » et « réflexions », les deux principaux partis restent totalement attachés à des politiques environnementales extrêmes qui infligeront des difficultés inimaginables à la vie de millions de familles ordinaires.

« Si les gens pensent que vous traitez la cause de l’environnement comme une croisade religieuse », gazouille Michael Gove, « alors vous aliénez le soutien dont vous avez besoin pour un environnementalisme réfléchi. »

C’est tellement vrai.

Mais c’est exactement ce que font les conservateurs.

Les sages paroles de Gove donnent l’impression qu’ils ont trouvé un équilibre sain entre notre besoin de protéger la planète et le besoin de protéger notre peuple.

Vous savez, ces gens qui aimeraient bien emmener leurs enfants à l’école, chauffer leur maison et gagner leur vie.

Gove donne l’impression que les conservateurs sont la voix de l’éco-raison.

Et ils ne le sont absolument pas.

Notre Premier ministre conservateur actuel s’est engagé à interdire la vente de toutes les voitures neuves à essence et diesel d’ici 2030, cinq ans avant l’Union européenne !

C’est le même Premier ministre conservateur qui veut que vous vous fassiez tirer dessus de votre chaudière à gaz pour les délices douteux d’une pompe à chaleur.

Ce n’est pas de la rhétorique verte.

C’est en train de se produire.

Une politique actuelle — une politique conservatrice! — est d’interdire même les voitures HYBRIDES d’ici 2035, même si l’infrastructure pour recharger les voitures électriques n’existe pas.

Et vous pouvez être sûr que cela n’existera pas, à moins que vous ne viviez dans l’un des quartiers les plus chers du centre de Londres.

Et c’est une première ministre conservatrice « plus verte que toi », Theresa May, qui a inscrit dans la loi l’engagement de réduire les émissions de carbone à zéro d’ici 2050 – zéro net.

Personne ne s’est demandé à quel point cet acte d’automutilation nationale pourrait être catastrophique pour la vie de ce que tous les politiciens appellent des «familles qui travaillent dur».

Ne comprennent-ils pas?

Nous nous soucions de notre air, de notre eau et de notre planète.

Nous POUVONS sentir la planète se réchauffer.

Nous POUVONS goûter la saleté de l’air pollué que nous respirons.

Mais nous voulons aussi vivre nos vies sans être constamment contrôlés, intimidés et taxés par les grands prêtres de la nouvelle religion verte.

Les travailleurs dans des fourgonnettes blanches doivent pouvoir aller travailler sans que Sadiq Khan ne leur facture 12,50 £ par jour avec sa taxe ULEZ.

Les parents doivent emmener leurs enfants à l’école.

Tout le monde ne veut pas – ou ne peut pas se permettre – une voiture électrique.

Ridiculement faux

Et tout le monde ne peut pas se permettre – ou ne veut pas – abandonner sa chaudière à gaz fiable pour une pompe à chaleur coûteuse et capricieuse.

Nous savons déjà que les politiciens sont capables d’infliger l’automutilation verte.

Je conduis une vieille voiture diesel que j’ai achetée toute neuve lorsque Gordon Brown du Labour a radicalement réduit les taxes sur le diesel en 2001, exhortant avec enthousiasme les automobilistes à abandonner l’essence.

Bumbling Brown croyait qu’il aidait la planète parce que les diesels produisent moins d’émissions de dioxyde de carbone que les voitures à essence.

Ah, oui, mais les vapeurs de diesel contiennent également de l’oxyde d’azote toxique. Duh !

Et maintenant, dans les rares occasions où je conduis mon vieux moteur, Sadiq Khan me poursuit dans la rue en exigeant 12,50 £. Mais le parti travailliste m’a dit d’acheter du diesel !

Le temps a prouvé que Gordon Brown était bien intentionné – et ridiculement faux.

Ce sera sûrement le cas avec la génération actuelle de politiciens qui veulent remplacer toutes les voitures à essence et diesel par des voitures électriques dans les sept prochaines années.

Le simple bon sens britannique nous dit – non, non, non. Mais le fondamentalisme vert est désormais courant dans notre politique.

Je promets de réduire mes émissions de carbone à zéro lors des prochaines élections générales.

Parce que je vais rester à la maison. Et ne voter pour aucun d’entre eux.

L’explosion de la culture des jeunes qui a commencé dans les années 60 a atteint un point culminant cette semaine lorsque Mick Jagger a soufflé 80 bougies sur son gâteau d’anniversaire.

Et l’a fait en une seule fois.

C’est incroyable que Mick Jagger ait maintenant 80 ans – sans lui, les Stones se seraient séparés peu de temps après les Beatles Crédit : Getty

Keith Richards, éternel rebelle du rock, est largement considéré comme la véritable essence des Rolling Stones.

Mais sans Mick Jagger – astucieux et intelligent, en forme et résistant, aussi bon dans une réunion d’affaires que sur une scène de stade – les Stones se seraient séparés peu de temps après les Beatles.

LES FILMS ME LAISSENT DANS LE NOIR

NOUS nous sommes souvenus que le cinéma peut nous donner quelque chose que nous ne pouvons pas obtenir assis sur le canapé avec une télécommande dans les mains.

J’étais dans mon cinéma local à deux écrans le week-end dernier et il n’y avait pas un seul siège libre pour voir Barbie ou Oppenheimer.

Il est difficile de comprendre pourquoi certaines personnes se précipitent pour voir Barbie juste après un film obsédant sur la bombe atomique Crédit : Alamy

Ou Barbie ET Oppenheimer.

Parce que certaines personnes les voient dos à dos – le phénomène Barbenheimer.

Honnêtement, je ne sais pas comment ils font.

Le film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique se termine (SPOILER ALERT) par une conversation climatique entre Oppenheimer, joué par Cillian Murphy, et Albert Einstein discutant de l’avenir de l’humanité à l’ombre du champignon atomique.

Après avoir écouté ça, je n’avais pas envie de regarder Barbie.

J’avais l’impression de m’allonger dans une pièce sombre pendant une semaine.

LA POLICE DANS LE QUAI ENCORE

La police fouille-t-elle parfois les gens à nu comme forme de punition ?

Le fait même que nous posions la question nous montre à quel point le stock de policiers est descendu dans ce pays.

Zayna Iman a renoncé à son anonymat et a affirmé qu’elle avait été droguée, déshabillée et agressée sexuellement par des flics Crédit : Sky News

Zayna Iman, 38 ans, a renoncé à son anonymat après avoir été détenue pendant 40 heures dans une cellule de la police de Manchester.

Zayna affirme avoir été droguée, déshabillée et agressée sexuellement par des flics.

Elle veut avoir accès à trois heures de vidéosurveillance qui, selon elle, a disparu.

Nous avions l’habitude de nous vanter que la police britannique était la meilleure du monde.

Vous n’entendez pas tellement ça ces jours-ci, n’est-ce pas ?

Un vrai bijou d’Irina

« IL Y A ce stéréotype sur les femmes russes », déclare la reine des défilés Irina Shayk.

« Vous savez, ils aiment les diamants et la vodka ! »

La reine des défilés Irina Shayk avait quelque chose à dire sur les stéréotypes sur les femmes russes Crédit : Getty

Je pensais que c’était toutes des femmes, Irina.

LA PERTE DE SINEAD SI TRAGIQUE

LA mort de Sinead O’Connor à l’âge de 56 ans était plus que triste. C’était tragique.

Ce n’était pas la disparition habituelle d’une rock star, telle qu’établie au cours des 50 dernières années.

Feu Sinead O’Connor se sentait comme la première célébrité vraiment moderne Crédit : fourni

Ce n’était pas le résultat de l’autodestruction que Wendy Cobain, mère de Kurt Cobain de Nirvana, appelait de façon mémorable « le club stupide ».

La mort de Sinead était différente.

Sa mort semble directement liée au suicide de son fils Shane, qui s’est suicidé à l’âge de 17 ans l’année dernière.

Sinead ne s’en est jamais remis.

Qui serait? Qui pourrait?

Lorsque la nouvelle de sa mort est arrivée, il était étrange de voir ce film d’elle chantant Nothing Compares 2 U et de réaliser qu’il n’avait rien perdu de son impact émotionnel.

À l’ère de « I Want My MTV » et des vidéos promotionnelles somptueuses, O’Connor – une belle jeune femme au crâne rasé – est filmée en très gros plan, s’appropriant l’une des plus grandes chansons de Prince.

On a dit que les larmes qu’elle a versées dans le film étaient réelles. Je le croyais alors, et je le crois maintenant.

Nothing Compares 2 U était il y a 33 ans, et pourtant Sinead O’Connor se sent comme la première célébrité moderne.

Elle avait un génie pour attiser une controverse mondiale instantanée.

Lorsqu’elle a déchiré une photo du pape à la télévision américaine, elle n’a pas fait grand-chose pour lancer un débat sur la maltraitance des enfants au sein de l’Église catholique, comme elle l’espérait.

Mais elle est devenue instantanément une paria aux États-Unis. Il y a eu plus de controverses que de succès.

Elle s’est même brouillée avec Prince (le génie violet n’a pas aimé que Sinead jure dans des interviews).

Elle a été huée lors d’un hommage à Bob Dylan au Madison Square Garden.

Et le plus étonnant, c’est que Sinead O’Connor a causé tout ce tapage des décennies avant Internet !

J’espère que les querelles et le scandale seront finalement oubliés.

Rappelons-nous sa version de cette chanson d’amour de Prince.

Et ce gros plan sur le visage d’une jeune femme.

Et ses larmes.