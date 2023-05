Il est temps que le nouveau Pixel 7a de Google soit déballé

Étant donné que le Google Pixel 7a est disponible aujourd’hui pour que vous puissiez l’acheter à 499 $, vous ne voudrez peut-être pas attendre notre examen dans quelques jours. Mais si vous voulez au moins voir ce qu’il y a dans la boîte, Brad Pitt, il est temps de déballer un peu le Pixel 7a.

Google nous a envoyé un Pixel 7a pour jouer un peu et nous avons filmé quelques minutes avec lui de la boîte à la sortie. Vous verrez les goodies inclus, comme le câble USB-C, l’outil de commutation, l’outil SIM, et bien, c’est surtout tout. Google n’inclut plus de chargeurs dans la boîte, donc cela ne se verra pas.

On nous a envoyé le Pixel 7a en «mer» ou bleu, donc il y a beaucoup de bleu partout – ce téléphone est très, très bleu. Nous vous proposons également une visite guidée du matériel et des spécifications du Pixel 7a avant de le comparer à un Pixel 6a, un Pixel 7 et un Pixel 7 Pro. Et oui, vous verrez comment activer le 90 Hz !

Nous aurons beaucoup plus à dire sur le Pixel 7a dans quelques jours. Laisser tomber notre avis le jour où 100 autres le font n’en vaut tout simplement pas la peine, alors donnez-nous quelques jours de plus pour terminer les choses. Jusqu’à présent, il s’agit d’une belle mise à niveau par rapport au Pixel 6a, qui rivalisera étroitement avec le Pixel 7 et qui est d’une belle taille. Voici le petit Pixel dont vous rêviez.

