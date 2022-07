Il est temps que le Canada s’excuse pour l’esclavage, déclare un sénateur de la N.-É.

Dans chaque discours de la sénatrice néo-écossaise Wanda Thomas Bernard pour le jour de l’émancipation cette année, elle posera la même question : quelle est la prochaine étape ?

C’est une question qu’elle pose aux gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi qu’aux Canadiens, alors que le pays marque le jour où l’esclavage a été aboli dans l’Empire britannique.

Les politiciens fédéraux ont voté à l’unanimité l’an dernier pour reconnaître le 1er août comme Journée de l’émancipation au Canada. C’est ce jour-là en 1834 que la loi sur l’abolition de l’esclavage est entrée en vigueur, libérant environ 800 000 personnes réduites en esclavage dans la plupart des colonies britanniques.

Mais reconnaître la journée au niveau national n’était qu’une première étape, a déclaré Thomas Bernard. Cette année, elle renouvelle ses appels à des excuses pour les préjudices intergénérationnels de l’esclavage et à des réparations.

“Les excuses pour le préjudice historique sont vraiment, vraiment importantes et cela signalerait également aux Afro-Canadiens une reconnaissance que notre présence et nos contributions et les préjudices que nous avons subis au fil des ans, qu’il y a une certaine appropriation… il y a une certaine responsabilité prise pour ça”, a-t-elle déclaré à CBC Radio Rue principale cette semaine.

Rue principale N.-É.12:05Il est temps que le Canada s’excuse pour l’esclavage, déclare un sénateur de la N.-É. La sénatrice de la Nouvelle-Écosse, Wanda Thomas Bernard, s’est entretenue avec l’hôte Jeff Douglas de ce qui doit se passer maintenant que le jour de l’émancipation est officiellement reconnu au Canada.

En juillet, le gouvernement fédéral a présenté ses excuses aux descendants du bataillon de construction n ° 2 pour le racisme systémique anti-noir auquel ils ont été confrontés pendant la Première Guerre mondiale.

Thomas Bernard a parlé lors de l’événement historique de Truro de l’histoire de l’esclavage et comment, après son abolition officielle, “le racisme anti-noir a pris racine” dans ce pays.

La sénatrice Wanda Thomas Bernard a fait pression pendant des années pour que le gouvernement canadien marque le jour de l’émancipation chaque 1er août. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Elle a déclaré que l’absence d’excuses officielles pour l’esclavage fait partie des “affaires inachevées” du gouvernement canadien.

“Il y avait là un signal très clair indiquant que davantage d’excuses sont dues et davantage de réparations sont dues, et c’est la prochaine étape de ce voyage”, a-t-elle déclaré.

6 jours d’événements dans le comté de Guysborough

Mary Desmond, conseillère municipale du comté de Guysborough, espère que le deuxième jour de l’émancipation est une chance pour les Néo-Écossais d’approfondir leur compréhension de l’histoire de l’esclavage et de son héritage durable.

La municipalité organise cette année six jours d’événements, du bingo sur le thème de l’émancipation à un concert de gospel et un thé pour les aînés.

Rue principale N.-É.9:37Le comté de Guysborough marque le jour de l’émancipation avec une semaine complète d’activités La conseillère municipale Mary Desmond et l’étudiante d’été Madison Jordan expliquent ce qui attend les membres de la communauté du comté de Guysborough alors que la Nouvelle-Écosse se prépare à marquer le jour de l’émancipation le 1er août.

Desmond a déclaré qu’elle avait été choquée d’apprendre qu’il y avait un poste de fouet dans la ville et un bloc d’enchères où des esclaves étaient vendus.

“Nous apprenons encore parce que notre histoire n’a pas été enseignée dans le système scolaire, et elle n’est toujours pas enseignée. Nous n’obtenons que des morceaux”, a-t-elle déclaré.

Alors que de nombreux Canadiens connaissent le chemin de fer clandestin, moins ont entendu parler des 200 ans d’histoire de ce pays d’asservissement des personnes d’ascendance africaine et des peuples autochtones.

Le chercheur américain Brett Rushforth a écrit sur l’asservissement des peuples autochtones et a déclaré que c’était très courant dans les colonies qui allaient devenir le Canada.

Dans le comté de Guysborough cette année, la Journée de l’émancipation sera marquée par six jours d’activités dans plusieurs communautés noires historiques. (Robert Short/CBC)

“Lorsque vous parlez de l’esclavage à l’époque française – c’est-à-dire avant 1763 – la grande majorité des personnes détenues en esclavage étaient autochtones”, a déclaré Rushforth, qui a écrit Liens d’alliance : esclavages autochtones et atlantiques en Nouvelle-France.

Pourtant, malgré la brutalité qu’ils ont endurée, il est clair que les esclaves ont résisté et formé des communautés, a déclaré Rushforth.

“Il n’y a pas seulement un sentiment de victimisation, qui était très réel, mais aussi un sentiment de résilience créative remarquable, une volonté remarquable de trouver un sens à la vie”, a-t-il déclaré.

“Un premier pas”

Pour Thomas Bernard, la deuxième Journée officielle de l’émancipation du Canada est l’occasion de se confronter à cette histoire et de s’engager à faire quelque chose.

“L’une des choses qui me frustre beaucoup est le fait qu’il y a vraiment peu de compréhension du traumatisme multigénérationnel causé par la violence du racisme”, a-t-elle déclaré. “Pas seulement la violence du racisme individuel, mais la violence du racisme systémique.”

Elle encourage les Néo-Écossais qui ne sont pas d’ascendance africaine à faire le tour de leur propre vie et à se demander : « Qui a disparu et que puis-je y faire ?

“Je pense que beaucoup de gens ont vu la reconnaissance officielle de la Journée de l’émancipation comme une sorte d’objectif final. Je la vois comme une première étape”, a-t-elle déclaré.

La reconnaissance du jour de l’émancipation oblige le Canada à affronter “toute son histoire”, déclare un sénateur La sénatrice Wanda Thomas Bernard dit qu’il est important que le Canada célèbre le jour de l’émancipation pour confronter son histoire et lutter contre le racisme et les inégalités anti-noirs.

Un porte-parole du Bureau des affaires afro-néo-écossaises a déclaré que le ministère était “ouvert à la discussion” des réparations pour l’esclavage.

“Les réparations ou réparations impliquent un dialogue ouvert avec les communautés afro-néo-écossaises et tous les niveaux de gouvernement”, a écrit Amelia Jarvis dans un courriel.

Lundi, le gouvernement provincial commémore le jour de l’émancipation avec une cérémonie qui sera diffusée en direct sur la page YouTube du Black Cultural Centre.

CBC News a également contacté le ministère du Patrimoine canadien, mais n’a pas reçu de réponse à temps pour la publication.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.