Il est temps que la police protège ceux qui servent derrière le comptoir des gangs criminels

Des PC inutiles

Ne faisons plus semblant.

L’idée chérie que notre police pourrait vivre pour protéger et servir le public en attrapant les criminels se lit désormais pour beaucoup comme une sorte de plaisanterie malsaine.

La police communautaire est pratiquement morte.

Partout dans le pays, des commerçants effrayés ont été abandonnés aux bandes criminelles qui pillent impitoyablement leurs étagères.

Le vol à l’étalage est désormais considéré comme à peine digne d’être puni.

Mais c’est un crime – et comme nous le disent les commerçants, il ne fait pas non plus de victimes.

Les chiffres sont tout simplement stupéfiants.

On estime qu’il y a huit millions d’incidents, mais à peine 50 000 poursuites judiciaires et la plupart d’entre elles aboutissent à des peines dérisoires devant les tribunaux.

Où est la police ?

Lié à des démonstrations toujours plus déprimantes de réveils signalant la vertu.

En tant qu’adolescent, vous êtes plus susceptible d’être arrêté pour avoir dit quelque chose de politiquement incorrect que d’être surpris en train d’entailler une paire de baskets.

L’indifférence face au vol a longtemps été le fléau de la vie des commerçants.

Il est temps que la police protège ceux qui servent derrière le comptoir.

Facture venteuse

LA réponse hier à l’absence d’entreprises signataires d’un programme gouvernemental visant à construire de nouveaux parcs éoliens offshore était presque hystérique.

Le chef de l’écologiste du parti travailliste, Ed Miliband, a déclaré que les conservateurs avaient « détruit les joyaux de la couronne du système énergétique britannique ».

En fait, la raison pour laquelle aucune de ces entreprises multimilliardaires ne s’est inscrite est le refus du Trésor de leur accorder des subventions géantes aux frais des contribuables pour couvrir la hausse des coûts.

Mais l’inflation dans le secteur est en réalité alimentée en partie par les gouvernements du monde entier qui dépensent des milliards pour imposer des programmes d’énergie verte.

Pourquoi Miliband veut-il que les gens ordinaires paient la note pour cela ?

Les énergies renouvelables pourraient faire partie de l’avenir.

Mais les fanatiques comme Red Ed doivent donner aux électeurs toute la vérité sur leurs avantages – et sur les coûts énormes que cela implique.

Le blues de la migration

Il n’y a pas qu’au Royaume-Uni où l’immigration clandestine domine la politique.

Même les luvvies des États américains les plus à gauche, loin de la frontière mexicaine, commencent à le ressentir.

Le maire démocrate de New York, Eric Adams, se plaint de devoir héberger des dizaines de milliers de migrants dans des gymnases et des parkings.

Déclarant une crise, il souhaite désormais que le Texas cesse de mettre des migrants mexicains dans des bus et de les envoyer à sa porte.

Pendant ce temps, son président Joe Biden n’a pas réussi à obtenir la moindre emprise.

Il pourrait bien en payer le prix.