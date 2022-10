Il est temps pour un nouveau greffier du comté – Shaw Local

Électeurs du comté de McHenry, il est temps d’arrêter d’élire des personnes qui se sont révélées incapables d’exercer leurs fonctions. L’occupant actuel du bureau du greffier du comté n’a livré que des erreurs à chaque élection depuis son élection en 2018. Nous avons été soumis à des bulletins de vote incorrects omettant les noms des candidats, des questions référendaires mal formulées et ne réinitialisant pas les machines de comptage des votes pour lire correctement les bulletins de vote. Cela a entraîné la confusion des électeurs et des rapports incorrects sur les résultats des élections indiquant souvent le mauvais gagnant.

Tous ces problèmes ont été rapportés dans les nouvelles. Je suis fatigué de l’embarras qu’il a apporté à ce comté. Nous ne pouvons pas permettre à quelqu’un qui commet continuellement des fautes d’inattention de rester dans ce rôle très important. Il est temps pour un changement.

Mary Mahady a l’expérience et les compétences nécessaires pour rétablir la confiance dans notre processus de vote. Mary a fait ses preuves en portant une attention particulière aux détails, en améliorant les processus et en travaillant avec les autres pour que les élections se déroulent sans heurts.

Mary encouragera la participation des électeurs en facilitant l’accès à tous les électeurs éligibles et, contrairement au greffier actuel, fournira des urnes pratiques dans tout le comté dans des endroits sûrs et sécurisés.

Mary apportera l’attention nécessaire aux détails pour préparer et organiser les élections afin que nous, en tant qu’électeurs, puissions voter en toute confiance et recevoir des résultats précis et opportuns !

Je vous invite à aller sur son site, www.marymahady.comlisez ces articles par vous-même, lisez les antécédents de Mary, puis faites ce qu’il faut et votez pour Mary Mahady pour la greffière du comté de McHenry.

Linda Peel

McHenry