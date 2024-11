Il est temps pour Marvel de donner un chèque en blanc au showrunner d’Agatha All Along

Agatha tout au long Disney

Agatha All Along est un succès critique, mais plus intense, du public, la série créant déjà son propre groupe de superfans qui veulent voir davantage ce coin de l’univers.

Même si moi aussi j’aimerais voir plus de Wiccan, d’Agatha et de Rio et tout le reste, je pense que Marvel doit reconnaître ce qu’est le showrunner d’Agatha All Along et de WandaVision. Jac Schaeffer en a fini avec ses projets MCU, et à long terme, je pense qu’un arc d’ascendance de James Gunn pourrait être de mise de sa part, compte tenu de son talent évident.

Nous prenons de l’avance, mais nous pouvons regarder les faits. Elle a créé WandaVision, qui, selon beaucoup, est le meilleur projet Disney Plus MCU que nous ayons eu, et de loin la meilleure caractérisation que nous ayons vue de Scarlet Witch parmi quatre films maintenant. Elle est ensuite passée à son spin-off, Agatha All Along, qui est aussi une série de MCU de premier plan, et certains diraient que il est le meilleur actuellement. Je pense certainement que vous pourriez faire valoir ce point.

LONDRES, ANGLETERRE – 10 SEPTEMBRE : (LR) Jac Schaeffer et Kathryn Hahn assistent à la projection spéciale au Royaume-Uni … [+] de « Agatha All Along » de Marvel Television à Stone Nest le 10 septembre 2024 à Londres, en Angleterre. (Photo de Tristan Fewings/Getty Images pour The Walt Disney Company Limited) Tristan Fewings/Getty Images pour The Walt Disney Company Limited

Jac Schaeffer sait clairement comment superviser ses scénaristes et réalisateurs (et parfois elle écrit et réalise elle-même des épisodes) et faire ressortir le meilleur de ces personnages. Agatha est particulièrement remarquable étant donné qu’avant cela, elle était probablement le 265ème personnage le plus important de l’histoire de Marvel et maintenant elle est… l’un de ses personnages les mieux écrits avec sans doute la meilleure émission télévisée MCU à son actif. Et Schaeffer faisait partie de deux des trois premiers, selon à qui vous demandez (Loki est généralement l’autre évoqué dans cette conversation).

Du côté de Disney, elle a également réalisé un miracle avec Agatha en ce sens qu’elle a fait tout cela avec un budget extrêmement inférieur à celui de presque toutes les autres séries Disney Plus, et certainement des films. Le budget d’Agatha All Along serait d’environ 40 millions de dollars, alors qu’une série comme Loki coûterait 23 millions de dollars par épisode et que Moon Knight aurait coûté 24 millions de dollars pour des raisons que je n’arrive vraiment pas à comprendre. C’est également une baisse significative par rapport à son propre projet passé, WandaVision, qui coûtait 25 millions de dollars par épisode, et elle sait clairement comment faire plus avec moins. Cela ne veut pas dire que tous ses projets futurs devront être très bon marché, mais elle sait comment tirer le meilleur parti de tout ce qu’elle lui donne.

Et que faut-il lui donner ? En gros, tout ce qu’elle veut. Elle n’a rien à voir avec le projet Vision adjacent à Wanda. Elle semble très susceptible de s’orienter vers un projet Wiccan, poursuivant ainsi son histoire et celle d’Agatha, mais cela n’est pas confirmé. Elle dit qu’elle ne sait rien du retour de Scarlet Witch ou d’un long métrage solo pour elle mais je veux dire, donnez-lui un long métrage solo de Scarlet Witch ! De toute évidence, personne ne comprend mieux ce coin de l’univers, et si elle continue à tenir ses promesses, si le MCU continue indéfiniment, je pense qu’elle devrait vraiment gravir les échelons en se basant sur sa capacité à proposer des intrigues de qualité avec de nombreux personnages différents dans un ce qui a récemment manqué au MCU.

Je ne doute pas que Marvel se tournera à nouveau vers Schaeffer pour quelque chose. Mais je pense qu’elle mérite une plus grande visibilité après ce qu’elle a fait avec ses deux émissions jusqu’à présent. Nous verrons si Disney est d’accord.

