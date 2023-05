Il est temps pour Manchester United de quitter David de Gea

Erik ten Hag a acquis la réputation de prendre des décisions difficiles en tant que manager de Manchester United cette saison, comme sanctionner le départ de Cristiano Ronaldo en novembre et abandonner le capitaine hors de forme Harry Maguire. Mais sa confiance continue dans le gardien David de Gea pourrait coûter au club une place en Ligue des champions la saison prochaine.

United a d’autres sujets de préoccupation, comme marquer seulement trois buts lors de ses six derniers matchs. Mais, en échouant à laisser tomber De Gea, Ten Hag risque de permettre au club de retomber dans l’ornière de la médiocrité gratifiante plutôt que d’afficher la séquence impitoyable qui constitue l’épine dorsale de chaque équipe qui réussit.

L’erreur de dimanche de De Gea lors de la défaite 1-0 de United à West Ham United, lorsqu’il a été battu par un faible tir de Said Benrahma à 20 mètres, a été la dernière erreur coûteuse qu’il ait commise ces dernières semaines. Ce qui était autrefois une rareté devient la norme pour le joueur de 32 ans. Pourtant, malgré sa forme déclinante, des sources ont déclaré à ESPN que United restait déterminé à prolonger le séjour de De Gea à Old Trafford dans une 13e saison – mais pas nécessairement en tant que n ° 1 du club.

Seuls deux gardiens de but – Gavin Bazunu et Alex McCarthy, qui jouent tous les deux pour le dernier club de Southampton – ont un pourcentage d’arrêts inférieur en Premier League cette saison que les 68% de De Gea. Et pourtant, le n ° 1 des États-Unis mène également la course pour remporter le prix Golden Glove pour la plupart des draps propres avec 15 blanchissages – deux de plus qu’Alisson, Nick Pope et Aaron Ramsdale. Rien ne résume tout à fait l’énigme de De Gea que ces deux statistiques très contrastées.

D’une part, il est devenu un handicap dans l’équipe United de Ten Hag. L’erreur de West Ham est survenue moins d’un mois après la sortie de la Ligue Europa contre Séville lorsque trois erreurs de De Gea ont conduit à une défaite 3-0 en quart de finale retour. Mais De Gea peut également produire des moments d’agilité et de réflexes incroyables, réalisant des arrêts gagnants pour soutenir ceux qui pensent qu’il est toujours l’un des meilleurs gardiens de but au monde. Pourtant, l’incohérence de De Gea est désormais le seul élément cohérent de son jeu et les joueurs de champ de United se comportent sans l’assurance d’avoir un gardien de but au sommet de son art.

Tableau de Premier League généraliste GD STP 1 – Manchester City 34 +58 82 2 – Arsenal 35 +44 81 3 – Newcastle 34 +32 65 4 – Man United 34 +8 63 5 – Liverpool 35 +25 62 6 – Tottenham 35 +7 57 7 – Brighton 33 +18 55 8 – Villa Aston 35 +3 54 – 9 Brentford 35 +7 50

Il est impossible d’échapper à la réalité que la mauvaise distribution de De Gea avec le ballon à ses pieds est un problème récurrent pour United. Cela a été identifié par l’ancien manager Louis van Gaal dès 2015, lorsque Sergio Romero a été signé pour faire concurrence à De Gea, qui a presque terminé son transfert au Real Madrid pendant le mercato estival. C’est aussi pourquoi De Gea n’a pas joué pour l’Espagne depuis octobre 2020, l’ancien entraîneur Luis Enrique ne l’ayant même pas emmené au Qatar dans le cadre de son équipe pour la Coupe du monde 2022 en raison de réserves sur son jeu de jambes et sa fiabilité.

À United, les faibles capacités de communication de De Gea ont conduit à des malentendus avec ses défenseurs, tandis que les adversaires le ciblent désormais régulièrement dans les corners en l’évinçant et en exposant sa réticence à s’affirmer lorsque le ballon est en l’air. C’est un retour à la façon dont il a lutté lorsqu’il est arrivé pour la première fois de l’Atletico Madrid en 2011, avant de se durcir face aux exigences plus physiques d’un gardien de but en Premier League.

David de Gea pourrait obtenir un nouveau contrat malgré que Manchester United souffre de ses erreurs. C’est un autre cas de médiocrité récompensé à Old Trafford. Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images

Ten Hag a déclaré que De Gea « a toute ma conviction, aucune inquiétude », après la défaite de West Ham, mais les preuves statistiques s’accumulent pour suggérer que le manager de United soit dans le déni ou protège son gardien de but en public tout en nourrissant des inquiétudes quant à sa fiabilité. Au cours des trois dernières saisons de Premier League, 27 gardiens de but ont disputé 30 matchs ou plus, et les chiffres de De Gea au sein de ce groupe le placent du mauvais côté de la plupart des catégories clés.

Il se classe 13e en termes de buts empêchés, alors que seuls cinq gardiens ont encaissé plus de buts que De Gea depuis le début de la saison 2020-21. Il est septième en ce qui concerne les buts attendus contre, et seul Illan Meslier de Leeds United a un pourcentage d’arrêts inférieur (65,5%) au cours des trois dernières saisons à celui de De Gea (68%).

Un point positif pour De Gea pendant cette période est qu’il est un respectable sixième en ce qui concerne les draps propres avec 32 – Ederson de Manchester City est en tête avec 49. Il a également battu le record du club de Peter Schmeichel avec 180 draps propres en février, bien qu’ayant a joué 137 matchs de plus à l’époque que le gardien triple vainqueur.

Le contrat de De Gea devant expirer à la fin de cette saison, le club a évalué des options alternatives ; Le n ° 1 suisse Yann Sommer a été envisagé en janvier avant de quitter le Borussia Mönchengladbach pour le Bayern Munich à la suite de la blessure à la jambe de Manuel Neuer qui a mis fin à la saison.

Une source proche de De Gea a déclaré à ESPN après la défaite de Séville le mois dernier qu’après 12 ans à United, il souhaitait retourner en Espagne cet été. Cependant, il a accepté qu’il n’avait pas d’option réaliste car le Real, l’Atletico et Barcelone avaient tous des gardiens de but installés et aucun autre club de LaLiga n’était en mesure d’égaler son salaire de 375 000 £ par semaine.

De Gea accepte également qu’il devra accepter une réduction de salaire substantielle pour rester à Old Trafford, mais des sources ont déclaré qu’un accord entre le joueur et le club était sur le point d’être conclu. Ce n’est pas la situation la plus positive, cependant, qu’un contrat soit signé car le joueur n’a pas d’autre option et le club se rend compte qu’il serait moins cher de le garder avec un salaire réduit – même s’il n’a reçu aucune garantie qu’il sera le premier choix la saison prochaine.– que de signer un nouveau gardien de but plus fiable.

L’équipe de Ten Hag est accablée par un certain nombre de joueurs qui ont signé de nouveaux contrats malgré l’incapacité de les justifier par leurs performances. Il semble que l’histoire est sur le point de se répéter avec De Gea. À moins, bien sûr, que Ten Hag n’affiche la séquence impitoyable qui représentait Ronaldo et Maguire en traçant une ligne sous l’ère De Gea.

Les informations du groupe Stats & Information d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport