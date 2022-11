Il est temps pour l’Uruguay de mettre Luis Suarez au banc lors de la Coupe du monde 2022 ?

Attaquant portugais Cristiano Ronaldo a clairement connu des jours meilleurs, mais bien qu’il soit devenu le premier à atteindre le cap des buts en cinq Coupes du monde masculines, avec un penalty très douteux lors de la victoire 3-2 contre le Ghana, la preuve du match était qu’il y a encore des moments où le joueur de 37 ans offre une menace puissante à ce niveau.

Mais en va-t-il de même pour l’avant-centre que le Portugal affrontera probablement lors de son deuxième match de phase de groupes lundi? Luis Suarez est le meilleur buteur de tous les temps de l’Uruguay, mais sa performance lors du match nul 0-0 contre la Corée du Sud n’a pas été impressionnante. Il a touché le ballon 18 fois, le perdant à neuf reprises, et n’a pas réussi un seul tir au but.

Approchant les 36 ans, il n’est guère surprenant que Suarez soit en déclin. Certes, il était le meilleur buteur de l’Uruguay en qualification avec huit buts, mais cinq d’entre eux provenaient de tirs au but. Suarez a été remplacé après une heure inefficace contre la Corée du Sud et le moment est peut-être venu de penser à commencer le match de lundi sans lui.

Depuis Russie 2018, l’Uruguay a cherché le Saint Graal en intégrant sa nouvelle génération de stars aux anciens coureurs. L’équilibre s’est jusqu’à présent avéré insaisissable – d’où les problèmes de qualification, lorsqu’il a fallu un changement d’entraîneur et une poussée tardive pour les faire franchir la ligne.

Il y a un problème structurel clé. Le milieu de terrain, au moins en potentiel, est maintenant la meilleure partie de l’équipe, mais il fonctionne mieux avec trois au centre – Matias Vécino et Rodrigo Bentancur pour protéger la défense, lier le jeu et libérer Federico Valverde utiliser sa puissance pulmonaire, sa technique et son excellent tir à longue distance. Cependant, avoir un trio central au milieu de terrain rend difficile de jouer deux à l’avant, et c’est un changement sismique pour une équipe qui pendant des années a jumelé Suarez avec Edinson Cavani en 4-4-2. Le tableau est encore compliqué par la montée en puissance de Liverpool Darwin Nunez comme une autre puissante option d’avant-centre.

Cavani, toujours l’homme de l’équipe, semble avoir accepté une place sur le banc maintenant qu’il a 35 ans, et de la place a été trouvée pour Nunez, comme c’était le cas contre la Corée du Sud lorsqu’il a opéré du flanc gauche dans un 4-3- 3. Mais d’autres options sont disponibles. Mais que se passerait-il si le jeune et dynamique Nunez jouait seul devant au poste d’avant-centre ? Il offrirait certainement plus de mobilité que Suarez, et il pourrait mieux tenir le ballon que le vétéran n’a réussi jeudi.

À son tour, cela libérerait de l’espace pour un autre type de talent offensif. Le meneur de jeu Giorgian De Arrascaeta n’est pas entré sur le terrain contre la Corée du Sud et tout au long des huit années de sa carrière internationale à ce jour, il a toujours eu le sentiment qu’il ne s’intégrait pas dans une formation 4-4-2 qui l’envoyait sur les ailes. , où il n’est pas assez rapide pour s’épanouir. Mais au centre, derrière un attaquant solitaire ? Cela pourrait mieux fonctionner – pour lui ou pour Faculte Torresle dernier talent de meneur de jeu du quartier.

Luis Suarez devra peut-être se retirer pour laisser briller ses coéquipiers uruguayens. Evrim Aydin/Agence Anadolu via Getty Images

Ce serait un énorme appel pour l’entraîneur Diego Alonso de laisser Suarez hors de la formation de départ pour le match de lundi, mais il y aurait une certaine logique dans la décision.

Le Portugal est une équipe qui déplace bien le ballon ; le pouvoir de courir et de les fermer pendant qu’ils jouent à l’arrière sera important. Et il y a peut-être un point plus large. Ce tournoi, et en particulier la passionnante victoire 2-1 du Japon sur l’Allemagne, a rendu quelque chose très clair : le football n’est plus un sport pour 11, voire 12 ou 14 joueurs. Avec cinq remplacements non disponibles, les équipes sont composées de 16, et la possibilité de changer le cours du match en allant sur le banc est désormais importante.

Rejoindre Cavani sur le banc ne devrait pas être une humiliation pour Suarez ; il pourrait encore avoir un rôle clé à jouer. Imaginez que l’Uruguay soit derrière et poursuive le match. Dans ce scénario, les circonstances exigeraient que l’équipe pousse haut sur le terrain, où les compétences de surface de réparation et de finition de Suarez pourraient sauver la situation.

Au fil des ans, Ronaldo a accepté que pour rester au sommet, il doit opérer dans un espace réduit. Peut-être que dans l’actuelle équipe uruguayenne, la version 2022 de Suarez doit fonctionner en un temps réduit.