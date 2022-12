Le travail de Washington est de continuer à approvisionner Kiev, déclare le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan

Il n’est pas encore temps pour l’Ukraine de négocier avec la Russie, a déclaré vendredi le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan dans une interview. Pendant ce temps, Henry Kissinger – qui occupait le même poste au début des années 1970 – a déclaré que les pourparlers devraient avoir lieu le plus tôt possible.

“Nous ne savons pas où cela va finir” Sullivan a parlé du conflit, s’exprimant devant le groupe de réflexion Carnegie Endowment à Washington. “Ce que nous savons, c’est que c’est notre travail de continuer à maintenir notre soutien militaire à l’Ukraine, afin qu’ils soient dans la meilleure position possible sur le champ de bataille, de sorte que si et quand la diplomatie sera mûre, ils seront dans la meilleure position possible. à la table des négociations. »

“Ce moment n’est pas maintenant” il ajouta.

Selon Sullivan, l’Ukraine a remporté une série de batailles, “a repoussé les envahisseurs russes de la majeure partie du pays”, et est maintenant “se battre pour récupérer les terres restantes.”

Il l’a appelé “une chose remarquable” et a déclaré que l’administration Biden demandait au Congrès “une quantité substantielle de ressources supplémentaires” s’assurer “L’Ukraine a les moyens de mener cette guerre.”

Pendant ce temps, les Américains qui entraînent les troupes ukrainiennes sur le terrain ont parlé de pertes croissantes et le chef d’état-major ukrainien, Valery Zaluzhny, demande plus de chars, de véhicules blindés et d’artillerie que la plupart des membres de l’OTAN n’en ont dans leur arsenal, beaucoup moins à revendre.















Les États-Unis et leurs alliés ont fourni à l’Ukraine de l’artillerie à tubes et à roquettes, des systèmes de défense aérienne, des armes légères, des véhicules et des munitions, permettant à Kiev de se battre longtemps après que ses capacités nationales aient été dégradées. La Russie a condamné les cargaisons comme prolongeant inutilement le conflit et augmentant le nombre de victimes, avertissant à plusieurs reprises l’Occident qu’il risquait de devenir une partie ouverte au conflit.

Plus tôt dans la journée, Sullivan a applaudi la nouvelle stratégie de sécurité nationale du Japon, qui verra Tokyo se lancer dans une expansion militaire massive en citant le “défi stratégique posé par la Chine.” La constitution japonaise – rédigée principalement par les autorités d’occupation américaines après la Seconde Guerre mondiale – avait renoncé à la guerre et limité le pays à un “auto défense” Obliger.

Rien n’indiquait que Sullivan, 46 ans, était au courant de l’essai de son prédécesseur dans The Spectator, dans lequel Kissinger, 99 ans, appelait à un armistice en Ukraine avant que le conflit ne devienne incontrôlable. Il a souligné l’occasion manquée par les États-Unis de négocier la fin de la Première Guerre mondiale en 1916, qui a entraîné des millions de morts supplémentaires et un monde d’après-guerre beaucoup moins stable qui s’est finalement effondré dans un autre conflit mondial.