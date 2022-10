Il est temps pour l’UE de sanctionner Türkiye – haut député allemand

Le bloc devrait “envisager très sérieusement” de pénaliser Ankara car il “sape régulièrement” les intérêts de l’UE et de l’OTAN, selon Jurgen Trittin

L’UE devrait envisager de prendre “mesures économiques” contre Türkiye sur sa position dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, les tensions avec la Grèce et d’autres problèmes, estime un haut député allemand, Jurgen Trittin. Ancien ministre de l’Environnement et aujourd’hui chef de la politique étrangère du Parti vert allemand, Trittin a fait ces remarques dans une interview au journal grec Kathimerini publiée lundi.

« La Turquie sape régulièrement les intérêts communs de l’UE et de l’OTAN. Il sape la politique de sanctions contre la Russie, agit contre le droit international en Syrie, empêche le contrôle de l’embargo sur les armes de l’ONU contre la Libye et viole les droits souverains de la Grèce, un allié de l’OTAN et membre de l’UE. Trittin a déclaré, se référant à Türkiye par son ancien nom en anglais.

Le député a également lancé une attaque personnelle contre le président turc Recep Tayyip Erdogan, l’accusant de poursuivre uniquement des objectifs de politique intérieure tout en “ignorer” intérêts euro-atlantiques communs. L’UE devrait cibler Ankara avec des restrictions économiques pour envoyer un message fort selon lequel la Turquie elle-même a le plus besoin du bloc, a suggéré Trittin.

Puisqu’il n’y a pas de mécanismes de sanction au sein de l’OTAN, et qu’il n’est pas non plus possible d’expulser un membre, l’UE doit très sérieusement envisager de prendre des mesures économiques et de sanctionner la Turquie. La Turquie a besoin du marché européen et elle a besoin de l’alliance avec l’OTAN. Cela doit lui être très clair.

Ankara aspire depuis longtemps à devenir membre de l’UE, lançant initialement sa candidature en 1987. Le processus a cependant été extrêmement lent, le statut de candidat officiel n’ayant été obtenu qu’en 1999.

Peu ou pas de progrès ont été réalisés depuis lors, tandis que la Turquie a eu des démêlés répétés avec le bloc sur diverses questions de politique étrangère. Il n’a pas rempli les critères politiques et économiques définis par Bruxelles pour devenir membre à part entière, tandis que les liens avec l’UE se sont progressivement détériorés depuis 2016, à la suite de la tentative de coup d’État manquée dans le pays et des tensions sur le afflux de migrants.

Ces derniers mois, Ankara s’est retrouvée en désaccord avec Bruxelles sur sa position ambiguë sur la crise ukrainienne. La Turquie a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie, maintenant des liens avec Moscou et Kiev et cherchant à jouer le rôle de médiateur dans le conflit en cours. La Turquie a également connu un regain de tensions avec son adversaire de longue date – et allié de l’OTAN – la Grèce, les deux nations étant impliquées dans une querelle amère au sujet de la prétendue militarisation des îles de la mer Égée par Athènes.