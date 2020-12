Il y a quelques jours, au milieu de la promotion de ses nouveaux mémoires à succès, l’ancien président Barack Obama est parti à la recherche d’un nouveau public. Il a fait une apparition dans l’émission de Snapchat, «Good Luck America», qui est généralement suivie par de jeunes démocrates progressistes.

En d’autres termes, ce public n’était pas le Parti démocrate de votre père.

Sans surprise, on a demandé à Obama si son parti devait embrasser sa partie la plus libérale, qui a appelé à la défondation des services de police et à faire pression pour des idéaux ultra-progressistes tels que l’université libre.

Obama, un pragmatiste avisé malgré ses idéaux libéraux, a offert des conseils bienvenus en ces jours politiques bouillonnants. « La clé est de décider si vous voulez réellement faire quelque chose? » Obama a dit, ajoutant cette coda: « Ou voulez-vous vous sentir bien parmi les personnes avec lesquelles vous êtes déjà d’accord. »

Gardez à l’esprit qu’Obama parlait à des gauchistes démocrates. Mais il aurait pu parler à un autre coin de la salade politique américaine – les partisans les plus bruyants de Donald Trump, qui continuent de prétendre que le président élu Joe Biden a volé l’élection.

Voulez-vous réellement faire quelque chose? Ou voulez-vous vous sentir bien parmi les personnes avec lesquelles vous êtes déjà d’accord?

Comment les républicains répondent-ils à ces questions? En ce moment, c’est difficile à dire.

Regarder Trump continuer à affirmer, avec des preuves douteuses, que sa défaite était le résultat d’une fraude massive et qu’il a réellement «gagné» les élections est un défi sans précédent pour les principes démocratiques de la nation.

C’est aussi un défi pour les républicains ordinaires.

Combien de temps les républicains veulent-ils répéter le mantra «j’ai vraiment gagné» de Trump?

Lundi, les 538 membres du collège électoral du pays doivent se réunir dans leurs États respectifs et déclarer officiellement Biden vainqueur.

Pendant ce temps, 18 procureurs généraux – tous représentant des États dirigés par les républicains – se sont avancés cette semaine pour soutenir un effort ultime du Texas pour faire valoir les allégations de fraude électorale devant la Cour suprême américaine. Le procès au Texas est soutenu par 100 membres républicains de la Chambre des représentants. La preuve derrière cette affaire était aussi mince que le papier juridique sur lequel elle était écrite.

Et c’est une manière gentille de décrire la contestation judiciaire.

Mais vendredi soir, la Cour suprême a rejeté les arguments juridiques fragiles du Texas, martelant essentiellement un dernier clou dans le cercueil présidentiel de Trump. Pour dire les choses plus franchement, la présidence de Trump est terminée. Mémo à Donald: Appelez les déménageurs. Commencez à emballer.

Dans cet esprit, j’ai téléphoné à Bernard Kerik, l’ancien commissaire de police de la ville de New York et l’un des principaux lieutenants du président pour tenter d’annuler l’élection.

C’était jeudi matin. La voix de Kerik était étouffée. Il était dans une pièce à Washington, DC, avec son mentor, Rudolph Giuliani, qui venait de sortir d’un hôpital après avoir été testé positif au COVID-19 et qui parlait maintenant, via Zoom, avant une audience législative en Géorgie.

Giuliani, qui a sauté à travers le pays ces dernières semaines en tant qu’avocat personnel de Trump pour tenter d’annuler les élections, a continué à promouvoir plusieurs récits sans fondement sur la fraude électorale en Géorgie.

Kerik, qui vit à Franklin Lakes et dont la loyauté envers Trump a été solidifiée en février dernier lorsque le président lui a accordé un pardon complet pour sa condamnation pour fraude fiscale fédérale en 2009, était venu à Washington pour soutenir Giuliani – et Trump. Pour Kerik et Giuliani, il n’y a pas de reddition, pas de doutes en ce qui concerne le cas de Trump.

« Les preuves », m’a dit Kerik, « sont accablantes. »

Vérifiez les faits ici: les preuves ne sont pas accablantes – et ce n’est pas une exagération.

Depuis l’élection, les juges de huit États – dans les tribunaux étatiques et fédéraux – ont rejeté près de 50 efforts de Trump pour annuler la victoire de Biden.

Considérez ce qu’un juge de la cour d’appel fédérale a écrit en rejetant l’une des affirmations de Trump. «Les accusations d’injustice sont graves. Mais appeler une élection injuste ne le rend pas ainsi », a écrit le juge Stephanos Bibas à Philadelphie. «Les accusations nécessitent des allégations spécifiques et ensuite des preuves. Nous n’avons ni ici.

En termes juridiques, c’est ce que vous appelez une claque.

À propos, le juge Bibas a été nommé à la cour d’appel par Trump. Au cas où vous vous poseriez la question.

Quelques jours plus tard, les neuf juges de la Cour suprême des États-Unis – dont trois nommés par Trump – ont lancé une autre contestation judiciaire par les avocats du président.

Dans chaque cas, l’histoire a été similaire. Trump, malgré ses gémissements sur la fraude massive, n’a offert aucune preuve crédible.

L’affirmation centrale de Trump concernant la corruption au sein du système national de vote par correspondance a été rejetée à maintes reprises. C’est la même histoire avec les conspirations de l’oncle fou de Trump que les nations étrangères ont piraté les machines à voter, que les observateurs républicains n’ont pas eu un accès approprié au dépouillement des bulletins de vote et que les bulletins de vote par correspondance ont été mal gérés.

En fait, cette élection nous a rappelé le dévouement – et le patriotisme – des agents électoraux ordinaires, républicains et démocrates, qui travaillent en coulisse pour compter les bulletins de vote. Sachant que le président et ses alliés regarderaient, de nombreux travailleurs électoraux ont méticuleusement compté – et recompté – les bulletins de vote, sans craindre la transparence et les audits.

Pour cette consécration, certains travailleurs électoraux ont reçu des menaces de mort.

Nous nous attendons à un comportement aussi menaçant dans les républiques de bananes en fer-blanc. Nous ne devrions pas le tolérer en Amérique.

Mais c’est la réalité à Trump-ville – et, malheureusement, pour certains républicains.

Il faut dire que tous les républicains n’ont pas sauté dans le train Trump pour bitter-ville. Tous les partisans de Trump ne sont pas des théoriciens du complot. Tous ne disent pas que les élections ont été truquées ou manipulées ou qu’il s’agit d’un exemple moderne des stratagèmes de fraude électorale que Frank Hague est connu pour avoir mis au point à Jersey City il y a un siècle.

Considérez les sentiments de Steve Rogers, un officier de police à la retraite de Nutley, dans le New Jersey et l’un des plus fervents partisans de Trump.

Rogers, qui a siégé au conseil consultatif de la campagne de Trump, a parcouru le pays, prononçant des discours au nom de Trump. Il a travaillé sans relâche pour collecter des fonds de campagne et renforcer le soutien des électeurs pour le jour du scrutin.

Il n’est pas fan des démocrates. Il craint ce qu’il appelle «l’agenda socialiste» des démocrates. Il pense que Trump est l’un des plus grands présidents américains. Et il a ardemment soutenu les efforts du président pour contester les résultats des élections dans les États du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie, de la Géorgie et de l’Arizona.

«Je suis un républicain américain de base», m’a dit Rogers. «Je ne fais pas partie de l’establishment. Je suis un étranger, qui a voté pour le président extérieur qui ne voulait pas vendre son âme.

Rogers était également loyal alors que Trump continuait de faire avancer les contestations juridiques des élections. «Nous nous tiendrons côte à côte avec le président jusqu’à ce que toutes les voies soient épuisées», a déclaré Rogers.

En même temps, cependant, Rogers est un réaliste. Il considérait le procès au Texas comme l’équivalent d’une passe de dernière seconde «Hail Mary» dans un match de football. Rogers espérait que le «Je vous salue Marie» était un succès. Mais il a compris que c’était un geste désespéré.

Et ainsi, jeudi, alors que Trump criait toujours au scandale à la Maison Blanche, Rogers a parlé de passer à un moment donné, de panser les blessures électorales américaines, d’accepter la défaite.

«Notre processus politique n’est pas un jeu de hasard», a déclaré Rogers.

Rogers estime que Trump «a fait de son mieux» pour dynamiser sa base d’électeurs pour l’élection et ensuite soulever des questions sur le vote par correspondance.

Mais Rogers regarde vers l’avenir. Il veut que Trump se présente à nouveau à la présidence en 2024. Pour l’instant, il fait confiance à son pays et aux votes. En fin de compte, Steve Rogers espère que Trump «fera la bonne chose».

« La bonne chose serait de concéder et d’aller à l’inauguration », a déclaré Rogers. «Faites savoir aux gens que Trump a fait tout ce qu’il pouvait faire.»

Eh bien, c’est agréable de rêver, je suppose. Je vais donner une tape dans le dos à Steve Rogers pour ses bonnes intentions.

Le parti républicain abrite de nombreuses voix raisonnées comme Steve Rogers. Mais en ce moment, la frange républicaine parle le plus fort.

Les républicains comme Steve Rogers doivent reprendre leur parti.

Mike Kelly est un chroniqueur primé pour NorthJersey.com, où cette chronique est apparue à l’origine. Suivez-le sur Twitter: @mikekellycolonne