Il est temps pour les propriétaires d’iPhone de dire au revoir à l’application Dark Sky Weather

Si vous êtes un fan de Dark Sky, il est officiellement temps de trouver une nouvelle source météo ou de passer à la propre application d’Apple. L’application météo populaire acquise par Apple en 2020 ne sera plus disponible à partir du samedi 31 décembre, selon le le site Web de l’application.

Cette date a déjà été annoncée, mais cela vaut la peine d’être rappelé maintenant que la fermeture est à nos portes. Dark Sky se distingue des autres applications météo grâce à sa capacité à fournir des prévisions à l’heure près. L’acquisition de Dark Sky par Apple est intervenue au milieu d’une poussée du fabricant d’iPhone pour renforcer ses applications et services numériques offres, survenant environ un an après l’annonce Apple TV Plus, Apple Nouvelles Plus et Arcade aux pommes.

Les versions de l’application qui ont déjà été achetées ne fourniront plus de données météorologiques, bien que l’API et le site Web de Dark Sky existent jusqu’au 31 mars. Une API, ou interface de programmation d’application, permet aux autres développeurs d’intégrer les données météorologiques de Dark Sky dans leurs propres applications. .

Dark Sky indique que ses outils de prévision ont été intégrés à la nouvelle application météo d’Apple et que l’API WeatherKit d’Apple sera disponible pour ceux qui créent des applications pour les plates-formes d’Apple.

La version Android de Dark Sky a été retirée en août 2020 peu de temps après son acquisition par Apple. Pomme supprimée Ciel sombre depuis son App Store en septembre.