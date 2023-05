Cette colonne est une opinion par Jenene Wooldridge, auteur Mi’kmaw et directrice exécutive de L’nuey, basée à Epekwitk (Î.-P.-É.). Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Les personnes qui revendiquent faussement leur identité autochtone pour des raisons opportunistes n’ont rien de nouveau, mais l’augmentation de ce comportement, ou peut-être l’augmentation du nombre de personnes découvertes, est inquiétante.

Nous nous souvenons de Grey Owl, l’écrivain, trappeur et défenseur de l’environnement britannique qui a prétendu être autochtone après son arrivée au Canada – une fabrication qui n’a été révélée qu’après sa mort en 1938.

Pour des exemples plus récents, nous n’avons qu’à regarder les gros titres dans Terre-Neuve ou avant JC

Mais la vérité est qu’il y a beaucoup plus d’histoires qui s’étendent sur les années intermédiaires et qui s’étendent d’un océan à l’autre.

Histoires de personnes qui souhaitent récolter les bénéfices, mais qui n’ont pas l’expérience vécue d’être autochtone.

Faire un test ADN ou trouver un ancêtre éloigné sur un site Web ne fait pas de vous un Autochtone.

L’identité culturelle autochtone n’est pas une question de quantité de sang. Il ne s’agit pas de liens généalogiques perdus depuis longtemps ou de revendications génétiques.

Il est temps pour ces personnes de se retirer, de rendre les subventions, de rendre les diplômes honorifiques et de s’abstenir d’occuper des postes qui ne leur étaient pas destinés. -Jenene Wooldridge

C’est une question d’appartenance — c’est une question de connexion à la communauté et à la culture. Il s’agit autant de qui vous revendique – famille et communauté – que de ce que vous revendiquez. Lorsque les peuples autochtones se rassemblent, nous nous demandons : « D’où venez-vous et quelle est votre famille ? »

Je peux vous parler de ma famille — les lignées Sark (clan Peju) et Francis (clan Apli’kmuj). Je suis membre de la Première Nation Abegweit. Ma famille est venue de l’île de Lennox et, avant cela, de nombreux endroits de l’Î.-P.-É.

La communauté me connaît, et je les connais. C’est qui je suis, qui j’ai toujours été.

La vérité ne suffit pas

Les peuples autochtones ont toujours hésité à se lever, à s’exprimer – résultat direct de la colonisation. Nous avons été dépouillés de notre agence personnelle.

Mais cela change enfin. Nous siégeons à des conseils d’administration, dirigeons des institutions, assumons des rôles de leadership – des espaces de la société dans lesquels nous n’étions pas invités auparavant. Et maintenant que nous prenons enfin cet espace, les personnes qui prétendent être autochtones ou qui se sont connectées aux peuples autochtones pour leurs propres agendas personnels le retirent avec audace.

Nous avons attendu longtemps pour être entendus, et au lieu de pouvoir profiter du moment et d’exploiter cette énergie, nous sommes confrontés à devoir protéger notre culture de ceux qui prétendent à tort être l’un des nôtres.

Nous avons vu de nombreux cas très médiatisés de « prétendants » à travers le Canada. Nous les avons vus accepter des prix destinés aux peuples autochtones, recevoir des fonds destinés à des projets autochtones, obtenir des diplômes honorifiques et occuper des postes de direction.

Ce comportement est inacceptable. C’est insultant et préjudiciable aux peuples autochtones. Il faut que ça s’arrête.

La vérité est nécessaire à la réconciliation, mais elle ne suffit pas.

Ces personnes doivent faire plus qu’admettre cette appropriation opportuniste de l’identité autochtone une fois qu’elles ont été découvertes. Il est temps pour ces personnes de se retirer, de rendre les subventions, de rendre les diplômes honorifiques et de s’abstenir d’occuper des postes qui ne leur étaient pas destinés.

Les peuples autochtones en ont assez vécu.

