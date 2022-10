Il est temps pour les États-Unis de réévaluer les relations saoudiennes, déclare le sénateur Chris Murphy

“Je pense que c’est une erreur de leur part. Et je pense qu’il est temps de réévaluer en gros l’alliance américaine avec l’Arabie saoudite”, a déclaré mardi Murphy à Hadley Gamble de CNBC.

L’alliance influente de certains des producteurs de pétrole les plus puissants du monde envisagerait sa plus grande réduction de production depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Le projet de l’OPEP+ de réduire la production de pétrole est une “erreur”, selon le sénateur américain Chris Murphy, qui a déclaré qu’il fallait réévaluer l’alliance entre le leader de facto du groupe et les États-Unis.

Murphy a ajouté qu’il ne pense pas que la visite de Biden ait obtenu ce dont ils avaient besoin des Saoudiens, et a mis en garde contre les États-Unis ayant des relations commerciales avec l’Arabie saoudite.

Le président américain Joe Biden a rendu visite au gouvernement saoudien en juillet dans le but d’augmenter la production de pétrole et de freiner la flambée des prix de l’énergie. Une production accrue inonderait le marché de pétrole, contribuant à refroidir les prix mondiaux de l’essence, ce qui peut nuire à l’économie américaine lorsqu’ils atteignent des sommets.

“A quoi bon détourner le regard si les Saoudiens découpent des journalistes et répriment le discours politique à l’intérieur de l’Arabie saoudite”, a-t-il poursuivi. Ses commentaires font référence à la assassinat de Jamal Khashoggi, journaliste du Washington Post et critique du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, au consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018.

« Un régime [that] franchement, ne semble pas disposé à se tenir aux côtés de ses alliés en Europe, aux États-Unis, alors que nous en avons vraiment besoin.”

“Je pense que vous devez être très prudent pour faire des affaires avec les Saoudiens ces jours-ci, vous tolérez et vous vous associez à un régime brutal”, a-t-il déclaré.

“ L’OPEP+ veut garder le contrôle du marché et veut maintenir l’équilibre du marché, et s’assurer que ce qu’ils ont réalisé au cours des dernières années reste en place”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste des matières premières chez UBS Wealth Management.

Les prix mondiaux du pétrole ont grimpé en flèche à plus de 120 dollars le baril après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, mais ont chuté à plus de 80 dollars le baril plus récemment.

L’analyste a ajouté que différentes interventions de l’administration américaine “ont irrité” les acteurs de l’Opep, comme la “libération massive des réserves stratégiques de pétrole”.

Il y a quelques semaines, le département américain de l’énergie a annoncé qu’il vendrait jusqu’à 10 millions de barils de pétrole du SPR pour livraison en novembre.

Avec les élections américaines de mi-mandat à venir en novembre, Staunovo a ajouté que la baisse des prix de l’essence est quelque chose que les gens voudraient voir.

“Nous savons tous que les prix de l’essence sont un élément important pour les élections. Et dans cette perspective, tous les partis veulent voir des prix bas”, a-t-il déclaré.