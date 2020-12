Exploiter les connaissances autochtones et impliquer les communautés locales sont les meilleurs moyens de protéger les forêts et d’autres ressources naturelles pour maîtriser le changement climatique, a déclaré jeudi un éminent activiste du Myanmar.

Paul Sein Twa, originaire de Karen qui a établi un parc de la paix de 1,35 million d’acres (546 300 hectares) il y a deux ans, a été nommé lauréat du prix environnemental Asia Goldman – connu sous le nom de « Nobel vert » – cette semaine pour la base. activisme.

Le parc de la paix de Salween, dans le bassin de la rivière Salween, à la frontière orientale du Myanmar avec la Thaïlande, est une zone de biodiversité importante qui combine les terres ancestrales d’environ 350 communautés autochtones qui gèrent conjointement le parc.

«Le parc de la paix est basé sur les connaissances autochtones, les pratiques communes et une approche collaborative de la conservation», a déclaré Sein Twa, 47 ans, qui a grandi dans un camp de réfugiés à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, à la Fondation Thomson Reuters.

« Nous nous considérons comme des gardiens, des gardiens de nos ressources naturelles. Notre vision est différente de l’approche occidentale de la conservation des forteresses, qui expulse les habitants de la forêt et rompt leur relation avec la nature », a-t-il déclaré.

À l’échelle mondiale, les peuples autochtones et les communautés rurales ont des droits fonciers coutumiers sur au moins la moitié de tout le territoire, mais selon le groupe de réflexion de la Rights and Resources Initiative (RRI), ils n’en détiennent que 10% légalement, ce qui les expose au risque d’expulsion.

Des recherches récentes de RRI ont montré que les communautés autochtones et locales sont essentielles pour atteindre l’objectif des Nations Unies de restaurer la biodiversité d’ici 2030, et la reconnaissance de leurs droits de propriété est la solution la plus rentable pour protéger les forêts.

Les parcs de la paix cherchent à promouvoir la consolidation de la paix en préservant la biodiversité et le patrimoine culturel. Des exemples sont le couloir de faune Selous-Niassa le long de la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique et la Cordillère du Condor à la frontière de l’Équateur et du Pérou.

Au Myanmar, « Sein Twa a habilement combiné l’environnementalisme de la base avec l’autodétermination des autochtones pour créer le parc de la paix dans une zone de conflit – une réalisation extraordinaire et sans précédent », a déclaré le prix Goldman dans un communiqué.

PAS DE PAYS DE DÉCHETS

Les Karen, un groupe ethnique important au Myanmar, se battent pour l’autonomie depuis environ 70 ans.

Le conflit a tué des centaines de personnes et chassé des dizaines de milliers de Karen de leurs foyers, selon des groupes de défense des droits, bien qu’une trêve nationale ait été conclue depuis 2015.

Cet accord pourrait être compromis par une récente loi fédérale qui pourrait déclarer des parcelles de terrain vacantes ou en jachère à louer à des plantations commerciales, a déclaré Sein Twa.

«Pour nous, il n’y a pas de friche; toutes les terres ont de la valeur», a déclaré Sein Twa, qui a cofondé le Réseau d’action environnementale et sociale Karen (KESAN) pour défendre la communauté.

« Reconnaître un territoire commun et ancestral qui peut ne pas être officiellement possédé est au cœur de notre gestion de l’utilisation des terres. Cela encourage les gens à contrecarrer plus activement l’exploitation forestière, les barrages et l’exploitation minière qui menacent notre existence », a-t-il déclaré.

Lors de la création du parc de la paix, le KESAN a organisé un référendum auprès de près de 68 000 personnes sur la manière dont il serait géré et sa structure de gouvernance, qui comprend des femmes.

Il a utilisé le système de positionnement mondial pour cartographier les terres et enregistrer la propriété habituelle.

Le parc, qui comprend de vastes forêts de teck et abrite des populations menacées de tigres, de pangolins et d’ours du soleil, a également remporté le prix Équateur des Nations Unies pour le développement durable cette année.

Mais les plans du gouvernement du Myanmar pour étendre les aires protégées pourraient mettre en danger le parc et saper la paix fragile, a déclaré Sein Twa.

Selon le RRI, plus de 250000 personnes dans 15 pays ont été expulsées des aires protégées entre 1990 et 2014. La plupart de ces zones chevauchaient des terres autochtones.

«Il est temps que le monde respecte et reconnaisse les droits et les connaissances des peuples autochtones», a déclaré Sein Twa.

« Cela nous permet de trouver des solutions efficaces au changement climatique et à la perte de biodiversité partout. »